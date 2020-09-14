За добу в Україні виявили понад 2,4 тисячі випадків ковіду

В Україні впродовж 13 вересня коронавірус виявили в 2462 осіб, померли 33 пацієнти, побороти недугу вдалося 650 особам.

Про це свідчать дані системи моніторингу РНБО.

Найбільше нових випадків зафіксували в Тернопільській області - 352. У Харківській області ковід виявили у 269 осіб, в Одеській - у 205.

У решті регіонів, які лідирували за кількістю інфікованих, показники суттєво зменшилися. Так, у Києві 13 вересня виявили 168 нових випадків коронавірусу, у Львівській області - 143, Івано-Франківській - 142.

Загалом із початку спалаху в Україні коронавірусом заразилися 156 797 осіб, зараз хворіють 84 043 людей. Жертвами ковіду стали 3 211 українців.

Нагадаємо, 11 вересня в Україні зафіксували найвищий показник смертності з початку спалаху. Померли 72 пацієнти з ковідом. 10 вересня в країні виявили рекордну кількість нових інфікованих - 3144.