Київ вийшов на перше місце за кількістю інфікованих коронавірусом, обігнавши Львівську область, котра була лідером з 25 червня. Про це свідчать дані системи моніторингу РНБО.

Зараз у столиці хворіють 11 418 осіб, загалом вірус підхопили майже 17 тисяч киян.

У Львівській області, яка перебуває на другому місці за кількістю інфікованих, зараз хворіють 11 065 осіб.

У Києві другий день поспіль реєструють понад 400 нових випадків. Впродовж 11 вересня коронавірус виявили у 428 осіб, це найвищий показник з початку спалаху. З них до лікарень відправили 65 людей.

За останню добу померли п’ятеро пацієнтів. Загалом жертвами ковіду стали вже 266 киян.

Востаннє Київ лідирував за кількістю осіб, які занедужади коронавірусом, наприкінці червня.

Нагадаємо, згідно останнього зонування, Київ потрапив у "помаранчеву" зону карантину. З понеділка заборонена діяльність хостелів, розважальних закладів, ресторанів у нічний час, планові госпіталізації у лікарнях. Будуть закриті спортзали, фітнес-центри, заклади культури. Масові заходи обмежили: одна людина на 10 квадратних метрів і не більш ніж 220 осіб.

В Україні за останню добу померли 72 пацієнти з ковідом, коронавірус підтвердили у 3104 осіб. Найвищий добовий приріст захворюваності з початку епідемії в країні зареєстрували 10 вересня - 3144 нових випадки.