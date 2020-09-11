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Міносвіти заявило, що вночі невідомі особи проникли в будівлю і фотографували документи

МОН звернулося до правоохоронців.

Міносвіти заявило, що вночі невідомі особи проникли в будівлю і фотографували документи
Фото: Макс Требухов

Наприкінці серпня вночі до Міністерства освіти і науки України проникли невідомі особи та зайшли до приймальні одного з кабінетів.

Про це повідомляється на сайті МОН.

Зазначається, що в МОН ведеться відеофіксація. На записі з камери відеоспостереження видно, як невідомі особи потрапили до приймальні, а потім і до самого кабінету. Камера зафіксувала, як особи переглядали папери, робили фото службових документів та нишпорили у приміщенні.

З будівлі міністерства вони вийшли через 15 хвилин після того, як залишили кабінет.

"МОН вважає, що особи, які незаконно проникли до приміщення міністерства, скористалися своїм службовим становищем та здійснили перевищення влади або службових повноважень. Не виключається можливість, що невстановлені особи будуть намагатися використати незаконно отримані службові документи у протиправних цілях, у т.ч. з метою нанесення шкоди державним інтересам у сфері освіти, а також з метою дискредитації працівників МОН", - йдеться в заяві МОН.

Зазначається, що міністерство скерувало до правоохоронних органів заяву про кримінальне правопорушення з метою внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань.

Нагадаємо, раніше Комітет з питань етики Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти (НАЗЯВО) виявив порушення академічної доброчесності у вигляді академічного плагіату в науковому доробку в.о. міністра освіти та науки Сергія Шкарлета.

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