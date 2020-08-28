У Міносвіти пропонують перший шкільний урок присвятити розвінчуванню міфів про COVID-19

Урок розроблений Освіторією в рамках кампанії "Школа, ми готові".

Міністерство освіти і науки пропонує присвятити перший урок правилам безпечного навчання під час карантину.

Про це інформує пресслужба Міносвіти у Facebook.

"Через кілька днів - свято 1 вересня! Цей навчальний рік пройде в особливих умовах. Тому важливо присвятити перший урок правилам безпечного навчання під час карантину", - сказано в повідомленні.

Для проведення інтерактивного уроку у відомстві рекомендують педагогам скористатися підготовленими планами уроку та додатковими матеріалами.

"Вони допоможуть:

пояснити учням нові правила поведінки під час навчання в умовах карантину

розвінчати міфи щодо COVID-19

ознайомити з правилами респіраторної гігієни

проінформувати про психологічну допомогу в разі тривожного стану через пандемію, ознайомити з алгоритмом дій", - вважають у міністерстві.

Урок розроблений Освіторією в рамках кампанії "Школа, ми готові", яку реалізує ЮНІСЕФ в Україні у співпраці з Міністерством освіти і науки України.

Більше матеріалів буде доступно з 1 вересня.

Нагадаємо, пропозиція присвятити перший урок нового навчального року темі захисту від коронавірусної інфекції прозвучала на зустрічі урядовців з представниками Всеукраїнської ради церков.

25 серпня МОЗ змінило карантинні вимоги для навчання у школах. Відповідно до них, учні 1-4 класів зможуть переміщатися в школах без масок.