За добу окупанти один раз порушили режим припинення вогню на Донбасі

За минулу добу, 27 серпня, на більшості ділянок відповідальності українських підрозділів на Донбасі обстрілів не зафіксовано.

Про це повідомляє пресцентр операції Об'єднаних сил у фейсбуці.

"Минулої доби в районі проведення операції Об’єднаних сил зафіксовано один факт порушення режиму припинення вогню з боку збройних формувань Російської Федерації. Зокрема, поблизу Авдіївки ворог здійснив кілька пострілів з підствольного та ручного протитанкового гранатометів", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що ця провокація не становила загрози військовим, тому ЗСУ зброю у відповідь не застосовували. Бойових втрат немає.

"Наші військовослужбовці дотримуються режиму тиші та перебувають напоготові дати відсіч у разі загрози їхньому життю чи здоров’ю", - наголосили у штабі.

Нагадаємо, впродовж дня 27 серпня порушень режиму тиші зафіксовано не було.