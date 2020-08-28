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За добу окупанти один раз порушили режим припинення вогню на Донбасі

Бойових втрат серед ЗСУ немає.

За добу окупанти один раз порушили режим припинення вогню на Донбасі
Фото: Олена Максименко

За минулу добу, 27 серпня, на більшості ділянок відповідальності українських підрозділів на Донбасі обстрілів не зафіксовано.

Про це повідомляє пресцентр операції Об'єднаних сил у фейсбуці.

"Минулої доби в районі проведення операції Об’єднаних сил зафіксовано один факт порушення режиму припинення вогню з боку збройних формувань Російської Федерації. Зокрема, поблизу Авдіївки ворог здійснив кілька пострілів з підствольного та ручного протитанкового гранатометів", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що ця провокація не становила загрози військовим, тому ЗСУ зброю у відповідь не застосовували. Бойових втрат немає.

"Наші військовослужбовці дотримуються режиму тиші та перебувають напоготові дати відсіч у разі загрози їхньому життю чи здоров’ю", - наголосили у штабі.

Нагадаємо, впродовж дня 27 серпня порушень режиму тиші зафіксовано не було.

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