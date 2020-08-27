У звичному форматі, але у нових умовах, – у Кличка повідомили, що всі школи працюватимуть з 1 вересня

Були розроблені нові правила відвідування шкіл та алгоритм дій у разі виявлення хворої дитини.

Столиця починає новий 2020-2021 навчальний рік у звичайному для школярів форматі, але в нових умовах.

Як саме - разом із представниками ЗМІ на прикладі спеціалізованої школи №47 перевірили в.о. першого заступника голови КМДА Валентин Мондриївський і директорка Департаменту освіти і науки Олена Фіданян, повідомили у пресслужбі КМДА.

Валентин Мондриївський зауважив, що були розроблені нові правила відвідування шкіл та алгоритм дій у разі виявлення хворої дитини.

"Школи Києва готові працювати у нових реаліях. Кожен ранок буде починатися з вимірювання температури учням та працівникам і продовжуватися 5-хвилинками здоров’я", – зазначив Валентин Мондриївський.

За його словами, змінено графіки приходу дітей до школи, відкрито додаткові входи, розроблено напрямки руху учнів та збільшено час на перерви між уроками.

"Київ першим розробив і затвердив Регламент освітнього процесу та виділив 33,3 млн грн на усі необхідні засоби дезінфекції для безпеки учнів і працівників. Ми обов’язково повернемось до звичайного життя, без карантинних обмежень. Зараз розпочинаємо навчальний рік у зрозумілому для суспільства режимі навчання, але ми готові до будь-яких змін в епідемічній ситуації міста. Безпека дітей найголовніша", – сказав Валентин Мондриївський.

Він додав, що розроблено декілька сценаріїв організації освітнього процесу у закладах освіти столиці, до яких готується місто. У тому числі розглядається і застосування змішаної форми навчання – очної та дистанційної. Кожен заклад освіти в умовах карантинних обмежень має обрати свою модель навчання та бути готовим до викликів пандемії.

Нагадаємо, що голова Київської обласної державної адміністрації Василь Володін заявив про можливе проведення уроків у закладах загальної середньої освіти надворі за гарної погоди.