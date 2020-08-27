В Україні продовжили адаптивний карантин і посилили обмежувальні заходи
В Україні продовжили адаптивний карантин і посилили обмежувальні заходи
Що сталося з “Аркадою” і як її банкрутство змінить будівельний ринок
Що сталося з “Аркадою” і як її банкрутство змінить будівельний ринок
У Мінську силовики розігнали учасників протесту біля Будинку уряду
У Мінську силовики розігнали учасників протесту біля Будинку уряду
Олександр Шовковський іде в політику
Олександр Шовковський іде в політику
Зеленського під час візиту на Дніпропетровщину сфотографували в McDonald's
Зеленського під час візиту на Дніпропетровщину сфотографували в McDonald's
США вводять санкції проти Росії через хімічну та бактеріологічну зброю
США вводять санкції проти Росії через хімічну та бактеріологічну зброю
Україна закриває кордони для іноземців до кінця вересня
Україна закриває кордони для іноземців до кінця вересня
"Барселона" змирилася з втратою Мессі: клуб назвав реальну ціну аргентинця, - ЗМІ
"Барселона" змирилася з втратою Мессі: клуб назвав реальну ціну аргентинця, - ЗМІ
Саакашвілі заявив, що повертається в Грузію
Саакашвілі заявив, що повертається в Грузію
ГоловнаСуспільствоОсвіта

У звичному форматі, але у нових умовах, – у Кличка повідомили, що всі школи працюватимуть з 1 вересня

Були розроблені нові правила відвідування шкіл та алгоритм дій у разі виявлення хворої дитини.

У звичному форматі, але у нових умовах, – у Кличка повідомили, що всі школи працюватимуть з 1 вересня
Фото: kyivcity.gov.ua

Столиця починає новий 2020-2021 навчальний рік у звичайному для школярів форматі, але в нових умовах. 

Як саме - разом із представниками ЗМІ на прикладі спеціалізованої школи №47 перевірили в.о. першого заступника голови КМДА Валентин Мондриївський і директорка Департаменту освіти і науки Олена Фіданян, повідомили у пресслужбі КМДА.

Валентин Мондриївський зауважив, що були розроблені нові правила відвідування шкіл та алгоритм дій у разі виявлення хворої дитини.

"Школи Києва готові працювати у нових реаліях. Кожен ранок буде починатися з вимірювання температури учням та працівникам і продовжуватися 5-хвилинками здоров’я", – зазначив Валентин Мондриївський.

За його словами, змінено графіки приходу дітей до школи, відкрито додаткові входи, розроблено напрямки руху учнів та збільшено час на перерви між уроками.

"Київ першим розробив і затвердив Регламент освітнього процесу та виділив 33,3 млн грн на усі необхідні засоби дезінфекції для безпеки учнів і працівників. Ми обов’язково повернемось до звичайного життя, без карантинних обмежень. Зараз розпочинаємо навчальний рік у зрозумілому для суспільства режимі навчання, але ми готові до будь-яких змін в епідемічній ситуації міста. Безпека дітей найголовніша", – сказав Валентин Мондриївський.

Він додав, що розроблено декілька сценаріїв організації освітнього процесу у закладах освіти столиці, до яких готується місто. У тому числі розглядається і застосування змішаної форми навчання – очної та дистанційної. Кожен заклад освіти в умовах карантинних обмежень має обрати свою модель навчання та бути готовим до викликів пандемії.

Нагадаємо, що голова Київської обласної державної адміністрації Василь Володін заявив про можливе проведення уроків у закладах загальної середньої освіти надворі за гарної погоди.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: , ,
Новини по темі:

Читайте також