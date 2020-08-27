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Проросійські бойовики влаштували провокацію поблизу Мар’їнки

Серед особового складу Об’єднаних сил бойових втрат і поранень немає.

Проросійські бойовики влаштували провокацію поблизу Мар’їнки
Фото: Ukrinform

За минулу добу, 26 серпня, на більшості ділянок відповідальності українських підрозділів у зоні проведення операції Об'єднаних сил обстрілів не зафіксовано.

Про це повідомляє пресцентр ООС.

"Минулої доби задокументовано одне порушення режиму припинення вогню з боку збройних формувань Російської Федерації. Зокрема, декілька пострілів зі стрілецької зброї пролунало біля Мар’їнки", - йдеться в повідомленні.

У штабі ООС зазначають, що ворожі провокації не становили загрози для українських військових, тому наші захисники вогню у відповідь не відкривали.

Серед особового складу Об’єднаних сил бойових втрат і поранень немає.

Нагадаємо, за офіційними повідомленнями пресцентру штабу ООС, бойових втрат у лавах українських військових не було від початку режиму припинення вогню - з 27 липня.

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