Штаб ООС: причиною підриву двох бійців була ворожа провокація

Ворожа провокація з використанням БПЛА для скидання ВОГ-17 на цій ділянці фронту була вчинена близько 23-ї години 24 серпня.

Командування Об'днаних сил повідомило деталі про підрив на ворожій протипіхотній осколковій міні ПОМ-2 двох українських військових, який сталося 25 серпня.

Бійці підірвалися під час проведення огляду місцевості, йдеться у повідомленні на сторінці штабу ООС у Facebook.

Військові отримали осколкові поранення і перебувають на лікуванні. Стан їхнього здоров'я задовільний.

"Попередньо встановлено, що протипіхотна міна була закинута дистанційним методом. Такі провокації ворог використовує в Донецькій та Луганській областях. Окрім вибуху зазначеної міни, військовослужбовцями підрозділів частини та спостерігачами української сторони СЦКК більше порушень в цей день зафіксовано не було", - повідомили у штабі ООС.

Зазначається, що ворожа провокація з використанням БПЛА для скидання ВОГ-17 на цій ділянці фронту була вчинена близько 23-ї години 24 серпня.

Нагадаємо, що командування 14-ї окремої механізованої бригади імені князя Романа Великого у вівторок, 25 серпня, повідомило про загибель старшого лейтенанта Володимира Рудика. Причиною гибелі назвали необережне поводження зі зброєю.