На території військового коледжу в Києві на вулиці Зоологічній нетверезий майор скоїв наїзд на трьох дівчат-курсанток, які приїхали в заклад по форму.
Про це повідомляє dtp.kiev.ua.
"Усіх у важкому стані госпіталізували до військового госпіталю, одній із них ампутують обидві ноги. Винуватця затримали, на місці працює слідчо-оперативна група", - йдеться в повідомленні.
Зазначається, що подію ретельно намагаються приховати, але факт сп'яніння майора вже підтверджено драгером на місці аварії.
Нагадаємо, 13 липня Верховна Рада прийняла за основу законопроєкт про посилення відповідальності за ДТП в нетверезому стані. Зокрема, законопроєкт збільшує штрафи за кермування напідпитку, впроваджує штрафи за покидання місця ДТП, а також зменшує поле для маніпуляцій, щоб уникнути відповідальності.
Крім того, з 1 липня набули чинності зміни до законодавства, які передбачали кримінальну відповідальність за водіння в стані сп'яніння.