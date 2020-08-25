Дівчата у важкому стані, одній із них ампутують обидві ноги.

На території військового коледжу в Києві на вулиці Зоологічній нетверезий майор скоїв наїзд на трьох дівчат-курсанток, які приїхали в заклад по форму.

Про це повідомляє dtp.kiev.ua.

"Усіх у важкому стані госпіталізували до військового госпіталю, одній із них ампутують обидві ноги. Винуватця затримали, на місці працює слідчо-оперативна група", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що подію ретельно намагаються приховати, але факт сп'яніння майора вже підтверджено драгером на місці аварії.

Фото: facebook.com/dtp.kiev.ua

Фото: facebook.com/dtp.kiev.ua

Нагадаємо, 13 липня Верховна Рада прийняла за основу законопроєкт про посилення відповідальності за ДТП в нетверезому стані. Зокрема, законопроєкт збільшує штрафи за кермування напідпитку, впроваджує штрафи за покидання місця ДТП, а також зменшує поле для маніпуляцій, щоб уникнути відповідальності.

Крім того, з 1 липня набули чинності зміни до законодавства, які передбачали кримінальну відповідальність за водіння в стані сп'яніння.