Зеленський зібрав чотирьох президентів на "лінійці честі та пам’яті"
Зеленський зібрав чотирьох президентів на "лінійці честі та пам’яті"
На урочистостях до Дня Незалежності виступила Сердючка на даху вагона
На урочистостях до Дня Незалежності виступила Сердючка на даху вагона
Лукашенко в бронежилеті та зі зброєю прилетів у свою резиденцію в Мінську
Лукашенко в бронежилеті та зі зброєю прилетів у свою резиденцію в Мінську
Ветерани провели Марш незалежності у Києві
Ветерани провели Марш незалежності у Києві
Музикант Положинський відмовився від ордена "За заслуги"
Музикант Положинський відмовився від ордена "За заслуги"
Стан Тимошенко "стабільно важкий", її підключили до апарата штучного дихання (оновлено)
Стан Тимошенко "стабільно важкий", її підключили до апарата штучного дихання (оновлено)
"Океан Ельзи" та "Бумбокс" не дозволяли використовувати свої пісні на концерті до Дня Незалежності
"Океан Ельзи" та "Бумбокс" не дозволяли використовувати свої пісні на концерті до Дня Незалежності
Зеленський попросив "не плутатись під ногами" тих, хто мав шанс розбудувати Україну
Зеленський попросив "не плутатись під ногами" тих, хто мав шанс розбудувати Україну
Німецькі лікарі підтвердили, що Навального отруїли (оновлено)
Німецькі лікарі підтвердили, що Навального отруїли (оновлено)
ГоловнаСуспільствоПодії

​У Києві на території військового коледжу нетверезий майор збив трьох курсанток

Дівчата у важкому стані, одній із них ампутують обидві ноги.

​У Києві на території військового коледжу нетверезий майор збив трьох курсанток
Фото: facebook.com/dtp.kiev.ua

На території військового коледжу в Києві на вулиці Зоологічній нетверезий майор скоїв наїзд на трьох дівчат-курсанток, які приїхали в заклад по форму.

Про це повідомляє dtp.kiev.ua.

"Усіх у важкому стані госпіталізували до військового госпіталю, одній із них ампутують обидві ноги. Винуватця затримали, на місці працює слідчо-оперативна група", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що подію ретельно намагаються приховати, але факт сп'яніння майора вже підтверджено драгером на місці аварії.

Фото: facebook.com/dtp.kiev.ua

Фото: facebook.com/dtp.kiev.ua

Нагадаємо, 13 липня Верховна Рада прийняла за основу законопроєкт про посилення відповідальності за ДТП в нетверезому стані. Зокрема, законопроєкт збільшує штрафи за кермування напідпитку, впроваджує штрафи за покидання місця ДТП, а також зменшує поле для маніпуляцій, щоб уникнути відповідальності.

Крім того, з 1 липня набули чинності зміни до законодавства, які передбачали кримінальну відповідальність за водіння в стані сп'яніння.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: ,
Новини по темі:

Читайте також