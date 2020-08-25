Судді оголосили відвід, після чого було оголошено перерву.

Шевченківський районний суд Києва розпочав підготовче судове засідання у рамках розгляду справи щодо вбивства журналіста Павла Шеремета.

Про це повідомляє "Укрінформ".

Всі троє фігурантів справи - Юлія Кузьменко, Андрій Антоненко і Яна Дугарь - знаходяться у судовій залі разом зі своїми захисниками. Антоненко знаходиться у скляному боксі.

На засіданні також присутні представники сторони обвинувачення.

Фото: Lb.ua

Фото: Lb.ua

Зараз суд пішов на перерву, оскільки головуючій судді Оксані Голуб оголосили відвід.

Фото: Lb.ua

Водночас під будівлею суду збираються активісти на підтримку Антоненка, Кузьменко і Дугарь - розгортають банери із надписами "Free DrKuzmenko", "Free Riff" та інші.

Фото: Lb.ua

Фото: Lb.ua

Фото: Lb.ua

Нагадаємо, 18 серпня правоохоронці вручили обвинувальні акти підозрюваним Кузьменко та Антоненку. Захист Яни Дугарь від отримання документа відмовився.

Журналіст Павло Шеремет загинув 20 липня 2016-го внаслідок вибуху машини. До грудня 2019-го в розслідуванні не називали підозрюваних в організації та виконанні вибуху. Однак 12 грудня підозрюваними у справі Шеремета правоохоронці назвали музиканта Андрія Антоненка, дитячого хірурга та волонтерку Юлією Кузьменко і медсестру одного з парашутно-десантних батальйонів Яну Дугарь.

Організатором убивства слідство назвало Антоненка, захопленого "ультранаціоналістичними ідеями". Правоохоронці заявили, що чоловік культивує "велич арійської раси, розмежування суспільства за принципом національної приналежності". До свого задуму він нібито залучив Кузьменко та Дугарь, а також ряд невстановлених осіб.

21 травня стало відомо, що підозрюваним у справі змінили підозри з організаторів на виконавців. З підозр зникли згадки про "ультранаціоналістичні ідеї" та "велич арійської раси", а організаторами слідство тепер називає невстановлених осіб.

11 серпня Апеляційний суд відпустив волонтерку і лікарку Юлію Кузьменко під цілодобовий домашній арешт. Антоненка суд залишив під вартою до 13 вересня.