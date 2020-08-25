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За фактом вибуху в гуртожитку військового навчального центру "Десна" відкрили справу за статтею "вбивство"

За попередньою інформацією, вибухнула граната. Загинув військовий, троє людей отримали поранення.

За фактом вибуху в одному з гуртожитків 169-го навчального центру Збройних сил "Десна" в Чернігівській області відкрито провадження за статтею "вбивство".

Про це інформує пресцентр Міністерства внутрішніх справ.

Вибух стався близько 17:40 24 серпня в селищі Десна Козелецького району в гуртожитку поліпшеного типу для військовослужбовців контрактної служби.

Фото: mvs.gov.ua

Унаслідок вибуху один військовослужбовець загинув, ще двох військових та одну цивільну жінку доставлено до госпіталю Деснянського гарнізону з пораненнями різного ступеня тяжкості.

За попередньою інформацією, вибухнула граната РГД-5.

Фото: mvs.gov.ua

Наразі поліція встановлює всі обставини, які призвели до вибуху. Криміналісти направили на дослідження зібрані речові докази, серед яких - уламки вибухового пристрою.

"Інформація про подію внесена до Єдиного реєстру досудових розслідувань, відкрито кримінальне провадження за частиною 1 статті 115 Кримінального кодексу України (вбивство). Триває досудове розслідування", - сказано в повідомленні.

Напередодні у пресслужбі навчального центру "Десна" повідомили, що постраждала цивільна дівчина перебувала в гостях у одного з військовослужбовців. Її стан тяжкий.

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