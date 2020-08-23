На церемонії були присутні перший, другий, третій, п'ятий та шостий президенти України.

Фото: president.gov.ua

Підрозділи Збройних сил України отримали 132 зразки озброєння та військової техніки, 38 одиниць засобів зв'язку та 78 приладів спостереження.

Відповідні сертифікати президент Володимир Зеленський передав представникам української армії 23 серпня під час урочистостей до Дня державного прапора на військовому летовищі у Василькові Київської області, передає пресслужба глави держави.

"Сьогодні до підрозділів Збройних сил для виконання завдань за призначенням передається 132 зразки озброєння та військової техніки, 38 одиниць засобів зв'язку, 78 приладів спостереження. Це модернізовані танки Т-64 і Т-62, новітні бронетранспортери, бойові машини піхоти та тактичні броньовані машини, а також сучасні комплекси радіоелектронної боротьби та засоби спостереження", - зазначив Зеленський.

Переоснащення українського війська, прийняття новітніх бойових систем та приведення органів військового управління до стандартів НАТО, за словами Зеленського, є його пріоритетом.

Президент нагадав, що оборонний бюджет у цьому році є найбільшим за всю історію, і у порівнянні з 2019 роком збільшений майже на 28 млрд грн.

В урочистостях з нагоди Дня прапора взяли участь перший, другий, третій та п'ятий президенти України - Леонід Кравчук, Леонід Кучма, Віктор Ющенко та Петро Порошенко.

Фото: president.gov.ua

Фото: president.gov.ua

Фото: president.gov.ua

Фото: president.gov.ua

Фото: president.gov.ua

Фото: president.gov.ua

Фото: president.gov.ua

Нагадаємо, у липні українська армія прийняла на озброєння тактичну бойову колісну машину "Дозор-Б". Спецтранспорт розроблений фахівцями Харківського конструкторського бюро з машинобудування ім. О.О. Морозова.