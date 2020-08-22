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Окупанти від початку доби один раз порушили "тишу" на Донбасі

Бойовики здійснили один постріл з ручного протитанкового гранатомета біля Мар’їнки.

Окупанти від початку доби один раз порушили "тишу" на Донбасі
Фото: EPA/UPG

Від початку поточної доби у районі проведення операції Об’єднаних сил на Донбасі зафіксовано один факт порушення режиму припинення вогню з боку збройних формувань Російської Федерації.

Про це інформує пресцентр операції Об’єднаних сил у вечірньому зведенні.

"Зокрема, противник здійснив один постріл з ручного протитанкового гранатомета біля Мар’їнки. Військовослужбовці Об’єднаних сил зброю у відповідь не застосовували", - йдеться у повідомленні.

На всіх інших ділянках відповідальності українських підрозділів режим тиші зберігався повною мірою, запевнили у командуванні ООС.

Бойових втрат та поранень серед особового складу Об’єднаних сил немає.

Раніше повідомляли, що у п’ятницю, 21 серпня, на Донбасі не стріляли.

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