Фото: LB.ua

У Києві прощаються з Борисом Патоном. Про це повідомив кореспондент LB.ua.

Церемонія прощання проходить у клубі Кабінету міністрів. На неї прийшли кілька сотень людей.

Фото: LB.ua

Серед них президент Володимир Зеленський з дружиною, прем'єр-міністр Денис Шмигаль, голова Верховної Ради Дмитро Разумков, народні депутати, патріарх Філарет.

Науковця поховають на Байковому кладовищі.

Фото: LB.ua

Фото: LB.ua

Фото: LB.ua

Фото: LB.ua

Фото: LB.ua

Фото: LB.ua

Фото: LB.ua

Фото: Lb.ua

Борис Патон народився 14 листопада 1918 року в Українській державі, яку очолював Павло Скоропадський.

Патон перший в історії Герой України. Був президентом Академії наук України впродовж 58 років з 1962-го. У березні 2020-го академік оголосив про намір покинути цю посаду.

Помер Борис Патон 19 серепня у віці 101 року.