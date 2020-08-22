У Києві прощаються з Борисом Патоном. Про це повідомив кореспондент LB.ua.
Церемонія прощання проходить у клубі Кабінету міністрів. На неї прийшли кілька сотень людей.
Серед них президент Володимир Зеленський з дружиною, прем'єр-міністр Денис Шмигаль, голова Верховної Ради Дмитро Разумков, народні депутати, патріарх Філарет.
Науковця поховають на Байковому кладовищі.
Борис Патон народився 14 листопада 1918 року в Українській державі, яку очолював Павло Скоропадський.
Патон перший в історії Герой України. Був президентом Академії наук України впродовж 58 років з 1962-го. У березні 2020-го академік оголосив про намір покинути цю посаду.
Помер Борис Патон 19 серепня у віці 101 року.