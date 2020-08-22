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У Києві попрощалися з Борисом Патоном

Науковця поховають на Байковому кладовищі.

Фото: LB.ua

У Києві прощаються з Борисом Патоном. Про це повідомив кореспондент LB.ua.

Церемонія прощання проходить у клубі Кабінету міністрів. На неї прийшли кілька сотень людей.

Фото: LB.ua

Серед них президент Володимир Зеленський з дружиною, прем'єр-міністр Денис Шмигаль, голова Верховної Ради Дмитро Разумков, народні депутати, патріарх Філарет.

Науковця поховають на Байковому кладовищі.

Фото: LB.ua

Фото: LB.ua

Фото: LB.ua

Фото: LB.ua

Фото: LB.ua

Фото: LB.ua

Фото: LB.ua

Фото: Lb.ua

Борис Патон народився 14 листопада 1918 року в Українській державі, яку очолював Павло Скоропадський. 

Патон перший в історії Герой України. Був президентом Академії наук України впродовж 58 років з 1962-го. У березні 2020-го академік оголосив про намір покинути цю посаду. 

Помер Борис Патон 19 серепня у віці 101 року.

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