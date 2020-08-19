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Помер Борис Патон

Видатному науковцю, президентові Національної академії наук, був 101 рік.

Помер Борис Патон
Борис Патон
Фото: ukranews.com

У віці 101 року помер президент Національної академії наук України Борис Патон.

Про це повідомив президент Володимир Зеленський.

"Металург, інженер, винахідник, науковець, викладач. Перший нагороджений званням Героя України. Академік. Геній. Легенда. Є багато слів, якими можна описати Бориса Євгеновича Патона. Однак немає таких слів, які повною мірою могли б розкрити масштаб його постаті. І масштаб тієї втрати, якої сьогодні зазнала наша країна. У віці 101 року від нас пішов великий українець. Я щиро дякую долі за те, що в житті мені випала можливість особисто поспілкуватися з Борисом Євгеновичем. Це була грандіозна особистість. Важко писати про нього в минулому часі", - написав президент у феййсбуці.

Він також висловив співчуття родині та близьким померлого.

Нагадаємо, у березні Борис Патон, який з 1962 року був президентом Національної академії наук України (раніше АН УРСР), заявив, що покине свій пост.

У грудні 2018 року п'ятий президент України Петро Порошенко нагородив Патона орденом Ярослава Мудрого II ступеня.

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