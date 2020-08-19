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У четвер спека в Києві посилиться до +32

Короткочасні дощі ймовірні лише на заході країни.

У четвер спека в Києві посилиться до +32
Фото: EPA/UPG

У четвер, 20 серпня, в Києві мінлива хмарність, без опадів, вітер південно-східний, 3-8 м/с. Температура повітря вночі +16...+18 градусів, удень+30...+32 градуси.

Про це повідомив Гідрометеорологічний центр.

На заході України мінлива хмарність, короткочасний дощ, гроза, вітер північно-західний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі +11...+17 градусів, удень+20...+28 градусів.

У Карпатах короткочасний дощ, температура вночі +8...+13 градусів, удень+12...+17 градусів.

У Моршині короткочасний дощ, температура вночі +13...+15 градусів, удень+23...+25 градусів.

У Трускавці короткочасний дощ, температура вночі +13...+15 градусів, удень+24...+26 градусів.

У Сваляві короткочасний дощ, температура вночі +14...+16 градусів, удень+25...+27 градусів.

На півночі України мінлива хмарність, без опадів, вітер південно-східний, 3-8 м/с. Температура повітря вночі +12...+18 градусів, удень+26...+32 градуси.

У центрі України мінлива хмарність, без опадів, вітер південно-східний, 3-8 м/с. Температура повітря вночі +12...+19 градусів, удень+27...+33 градуси.

На сході України мінлива хмарність, без опадів, вітер східний, 3-8 м/с. Температура повітря вночі +11...+19 градусів, удень +28...+33 градуси.

На півдні України мінлива хмарність, без опадів, вітер східний, 3-8 м/с. Температура повітря вночі +14...+20 градусів, удень +28...+35 градусів.

У Криму мінлива хмарність, без опадів, вітер північно-східний, 3-8 м/с. Температура повітря вночі +16...+21 градус, удень+27...+32 градуси.

У Ялті без опадів. Температура вночі +18...+20 градусів, удень+27...+29 градусів.

19 серпня на 9:00 температура води становила в Чорному та Азовському морях +22...+25 градусів, в Дніпрі біля Києва +22 градуси.

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Джерело: "Українські новини"
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