Що врахувати у системі відеонагляду для вулиці

Відеоспостереження на вулиці практикується як в приватних будинках і котеджах, так і в офісних, виробничих будівлях. Зовнішні камери допоможуть виявити порушника, оцінити потік людей, простежити за відвідувачами в віддаленому режимі. Але встановлення відеоспостереження в умовах вулиці вимагає особливого підходу. Це дозволить забезпечити працездатність системи.

Вимоги до камер

Вуличні відеокамери для системи відеоспостереження не відрізняються від стандартних охоронних камер. Вони можуть бути в корпусах, безкорпусними, мати корпус із захистом від кліматичних умов. Справа в тому, що на вулиці, на відміну від приміщень, камери піддаються атмосферним явищам, здатним вивести їх з ладу.

Також камера повинна працювати в широкому діапазоні температур, в залежності від кліматичних умов. Може використовуватися термокожух для недопущення переохолодження або перегріву. У разі дуже низьких температур застосовується система внутрішнього обігріву. Утеплення камер також супроводжується іншими роботами:

● пошуком оптимальної схеми підключення;

● налагодженням безперебійного електропостачання;

● збільшенням чутливості і дальності розпізнавання.

Пристрої, які встановлюються в зоні доступу людини (на стовпах, перших поверхах, над дверима), повинні бути захищені від вандалів. Прилад не отримає ушкоджень навіть при впливі зловмисників.

Аксесуари для вуличних камер

Крім самих камер, варто вибрати додаткові аксесуари, здатні забезпечити хороші результати зйомки:

● сонцезахисний козирок для уникнення засвічення картинки;

● очисники скла і омивачі для усунення забруднень;

● електропривід для повороту камери вручну або автоматично при фіксації руху;

● фільтри для захисту від перешкод, створюваних іншими приладами або хакерами.

Пристрої грозозахисту також входять до переліку обов'язкових аксесуарів, адже камеру може легко пошкодити розряд блискавки, а електромагнітні наведення створять сильні перешкоди. Важливо захистити не тільки головний прилад, але і відеореєстратор, сервер, блоки живлення, обладнання в моніторній.

Монтаж відеоспостереження на вулиці важливо довірити професіоналам, при самостійних роботах складно забезпечити правильну роботу системи. Компанія за цією адресою займається установкою відеоспостереження вже два десятиліття, починаючи від розробки проектів і закінчуючи налаштуванням обладнання.