На Донбасі минулої доби зберігався режим припинення вогню

Минулої доби, 18 серпня, у зоні бойових дій на Донбасі зберігався режим повного і всеосяжного припинення вогню.

Про це інформує пресцентр операції Об’єднаних сил.

У ранковому зведенні повідомляється, що 18 серпня на всіх ділянках відповідальності українських підрозділів обстрілів з боку противника не зафіксовано. Військовослужбовці Об’єднаних сил й надалі дотримуються умов припинення вогню та готові реагувати на будь-які дії з ворожої сторони.

Від початку поточної доби, 19 серпня, на всіх ділянках фронту спостерігалася тиша, порушень повного та всеосяжного режиму припинення вогню не зафіксовано.

Серед особового складу Об’єднаних сил бойових втрат і поранень немає.

Нагадаємо, режим припинення вогню на Донбасі розпочав діяти 27 липня. Тільки за минулу добу окупанти двічі порушили перемир'я. Поблизу Водяного в післяобідній час зафіксовано вогневу активність збройних формувань Російської Федерації з підствольного гранатомета. Зазначається, що постріл був неприцільним і не становив загрози життю нашим воїнам, тому українські захисники зброї у відповідь не застосовували.

Також минулої доби виявлено факти інженерного обладнання позицій у бік наших підрозділів неподалік Водяного з напрямку тимчасово окупованої Ужівки.