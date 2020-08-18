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Хто отримав пів мільйона від Епіцентру Новини компаній

Визначилися імена другої п’ятірки фіналістів проєкту "Мільйони добрих справ".

Проєкт “Мільйони добрих справ” від Епіцентру переріс у реаліті-шоу, в якому підприємці змагаються за гранти на розвиток власного бізнесу.

Фото: пресслужба Епіцентру

Про це повідомляє пресслужба мережі Епіцентр.

"Вони точно вирішили - підприємництво їх шлях! У кожного з них своя історія та своя бізнес-ідея, але їх об'єднує нестримне прагнення до успіху", - йдеться у повідомленні.

14 серпня вся Україна дізналася імена другої п’ятірки фіналістів проєкту "Мільйони добрих справ", які отримали кошти на розвиток власної справи від компанії “Епіцентр К”.

З понад 1500 заявок, що надійшли для участі у проєкті “Мільйони добрих справ”, до другого фіналу потрапили 10 підприємців, які презентували свої бізнес-ідеї членам журі з надією отримати грант у розмірі до 500 тис. грн на власну справу.

Проєкт переріс у реаліті-шоу, в якому підприємці змагаються за гранти на розвиток власного бізнесу.

Гранти на розвиток бізнесу отримали:

Антон Балаєв, Кривий Ріг Дніпропетровської області - власник компанії "Трейдізол", яка займається виробництвом циліндрів з базальтового волокна для теплоізоляції труб.

Карина Балеста, Київ -засновниця компанії з виготовлення взуття ручної роботи ТМ Karina Balesta.

Альона Шибунько, Хмельницький - власниця равликової ферми.

Марія Крилова, м. Слов’янськ Донецької області - підприємиця, власниця автокомплексу.

Олексій Лісничий, м. Бахмут Донецької області - підприємець, який займається виробництвом будівельної сітки-рабиці з оцинкованого та неоцинкованого дроту.

Конкурс бізнес-ідей “Мільйони добрих справ” триватиме до 4 вересня.

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