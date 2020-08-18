Поліція буде розслідувати відновлення пам'ятника радянському діячеві Підгорному на Полтавщині

Поліція Полтавської області відкрила кримінальне провадження за фактом відновлення пам'ятника радянському діячеві Миколі Підгорному. Провадження після запиту LB.ua відкрито за ч. 1 ст. 436 (1) ККУ — виготовлення, поширення комуністичної, нацистської символіки та пропаганда комуністичного та націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів.

Нині проводяться необхідні слідчі дії — йдеться у відповіді.

“Спершу спробуємо пройти бюрократичні механізми для демонтажу пам'ятника, але якщо не вийде — невідомі патріоти з кувалдою чи краном виконають закон. В ідеалі потрібно добитися притягнення до кримінальної відповідальності чиновників, які відновили пам'ятник", - розповів LB.ua голова руху "Декомунізація.Україна" Вадим Поздняков.

Фото: karlivka-mrada.gov.ua

Нагадаємо, у липні в місті Карлівка Полтавської області відновили пам'ятник радянському діячеві Миколі Підгорному, який у 1965-1977 роках був головою президії Верховної Ради СРСР, про що місцева рада повідомила в себе на сайті.

Микола Підгорний, який народився в Карлівці, займав високі посади в часи Радянського Союзу в 1940-70-ті роки. Понад 20 років був депутатом Верховної Ради СРСР, входив до Центрального комітету КПРС, тривалий час був головою президії Верховної Ради СРСР. Відповідно до закону України "Про засудження комуністичного та націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів в Україні та заборону пропаганди їхньої символіки", бюсти й пам'ятники такому діячу на території України мають бути демонтовані.