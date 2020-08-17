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У Києві троє іноземців побили таксиста

Зловмисникам загрожує до семи років позбавлення волі.

У Києві троє іноземців побили таксиста
Фото: https://kyiv.npu.gov.ua/

У Києві в Оболонському районі громадяни іншої держави побили таксиста.

Про це повідомляє відділ комунікації поліції Києва

До чергової частини столичної поліції надійшло повідомлення про те, що невідомі на вулиці Рокосовського б’ють водія авто. На місце події негайно виїхали слідчо-оперативна група та лікарі

Як зазначив тимчасово виконувач обов’язків начальника Оболонського управління поліції Андрій Окушко, поспілкувавшись із потерпілим, правоохоронці встановили, що між ним та трьома невідомими виник дорожній конфлікт через питання першочерговості проїзду.

"Незнайомці почали переслідувати таксиста, а коли наздогнали, розбили скло автівки та побили його. Потім забрали сумку з документами та грошима і втекли. Водія таксі з множинними тілесними ушкодженнями, у тому числі переломом пальця руки, госпіталізували у лікарню. Упродовж години ми розшукали зловмисників та затримали. Ними виявилися громадяни іншої держави, 1977, 1985 та 1988 років народження", - йдеться в повідомленні правоохоронців. 

Затриманим повідомили про підозру у скоєнні злочину, передбаченому ч. 4 ст. 296 (хуліганство) Кримінального кодексу України. Фігурантам загрожує до семи років позбавлення волі. 

Нагадаємо, у лютому в Солом'янському районі Києва на вул. Борщагівській невідомі побили таксиста, відібрали у нього гроші та мобільні телефони, потім зникли на його автомобілі.

Потерпілий приїхав на виклик, припаркував авто і вийшов на вулицю чекати клієнта. У цей момент до нього ззаду підбігли незнайомці, повалили на землю і почали бити. Потім зловмисники сіли в його автомобіль і поїхали.

Фігурантів затримали. Ними виявилися двоє 22-річних іноземців, яких раніше до кримінальної відповідальності не притягували.

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