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На Харківщині неповнолітній викрав автомобіль і влетів на ньому у стовп

За автокрадіжку йому загрожує до п'яти років позбавлення волі.

На Харківщині неповнолітній викрав автомобіль і влетів на ньому у стовп
Фото: hk.npu.gov.ua

На Харківщині 17-річний хлопець викрав легковий автомобіль, щоб покататися, але врізався у стовп.

Про це повідомляє місцева поліція.

Уранці 16 серпня до поліції звернувся мешканець села Богодарівка та повідомив, що вночі невідомий украв його автомобіль ВАЗ-21104, який він залишив біля дому.

Уже за кілька годин працівники Шевченківського відділення викрили неповнолітнього місцевого мешканця. Автомобіль зі слідами ДТП правоохоронці виявили біля місцевого ставка та помістили на майданчик вилученого автотранспорту.

Відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 289 (незаконне заволодіння транспортним засобом) Кримінального кодексу. За скоєння цього злочину передбачено покарання до п'яти років позбавлення волі.

Нагадаємо, раніше на Миколаївщині 19-річний хлопець украв вантажівку з 30 бочками меду і розсипав їх. Зі слів молодика, побачивши відчинений автомобіль, він вирішив покататися, але не впорався з керуванням, відтак утік.

 

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