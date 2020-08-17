​Чиновникам Закарпатської ОДА повідомили про підозру в розтраті 29,5 млн гривень з фонду боротьби з COVID-19

Директорка одного з департаментів спільно зі своїм заступником і керівниками медичної та комерційної структур організувала незаконну схему.

На Закарпатті чотирьом особам, імовірно, причетним до розтрати 29,5 млн гривень з фонду боротьби з COVID-19, повідомили про підозру. Серед них - чиновники обласної державної адміністрації.

Про це повідомляє Департамент стратегічних розслідувань Національної поліції.

Зазначається, що директорка одного із департаментів ОДА спільно зі своїм заступником і керівниками медичної та комерційної структур організувала схему незаконного привласнення коштів, передбачених на боротьбу з коронавірусом.

Їм повідомили підозри в розтраті майна шляхом зловживання службовим становищем в особливо великих розмірах організованою групою осіб (ч. 5 ст. 27 та ч.5 ст. 191 Кримінального кодексу).

Злочинна схема полягала в закупівлі за завищеною ціною неякісних захисних костюмів і респіраторів, не придатних до медичного використання. Таким чином було закуплено понад 57 тис. ізоляційних комбінезонів і 71 тис. респіраторів неналежної якості. Як наслідок, завдано збитків державному бюджету на 29,5 млн гривень.

Крім того, висновками експертних досліджень установлено, що використання закуплених захисних засобів може наражати на небезпеку медпрацівників, які контактують із пацієнтами, хворими на COVID-19.

Сьогодні, 17 серпня, оперативники провели санкціоновані обшуки в приміщенні ОДА, офісах фірм-постачальників неякісного товару та за місцями проживання зловмисників.

Нагадаємо, у липні через зростання захворюваності на Закарпатті до прийому хворих на COVID-19 було залучено чотири додаткові лікарні.

Як відомо, у квітні в бюджеті створили Фонд боротьби з коронавірусом. Спочатку його обсяг планувався на рівні 64,7 млрд гривень, потім він збільшився до 66 млрд гривень. Ці кошти планували направляти на першочергові та пріоритетні напрямки протидії поширенню коронавірусу.

Понад половина з 66 млрд гривень Фонду направили на реконструкцію, ремонт і утримання автодоріг.