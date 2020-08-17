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СБУ затримала іділівця в Житомирі

До затриманого застосовано запобіжний захід у вигляді екстрадиційного арешту.

СБУ затримала іділівця в Житомирі

Служба безпеки України затримала в Житомирі учасника міжнародної терористичної організації "Ісламська держава", який перебував у міжнародному розшуку по лінії Інтерполу.

Про це повідомляють на сайті СБУ.

"Згідно з отриманими спецслужбою даними, мешканець однієї з країн Центральної Азії прибув на територію нашої держави для уникнення кримінальної відповідальності. Перебуваючи в Житомирі, іноземець намагався легалізуватися через одержання посвідки на тимчасове проживання", - йдеться в повідомленні.

До затриманого застосовано запобіжний захід у вигляді екстрадиційного арешту.

Операція з його розшуку і затримання проводилася спільно з Управлінням Служби безпеки у Житомирській області із залученням Нацполіції та прокуратури.

Нагадаємо, у травні Україна екстрадувала до Грузії одного з ключових керівників терористичного угруповання "Ісламська держава" Цезаря Тохосашвілі, якого розшукував Інтерпол.

ІДІЛ (Ісламська держава Іраку та Леванту) - невизнана мусульманська терористична держава і міжнародна терористична група.

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