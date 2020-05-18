Молдова продлила ограничительные меры из-за коронавируса до конца июня
Молдова продлила ограничительные меры из-за коронавируса до конца июня
У Олега Ляшко родился сын
У Олега Ляшко родился сын
ВОЗ обеспокоилась новым синдромом, который проявился у детей с коронавирусом
ВОЗ обеспокоилась новым синдромом, который проявился у детей с коронавирусом
В Украине со следующей недели готовятся запустить массовое тестирование на антитела к коронавирусу
В Украине со следующей недели готовятся запустить массовое тестирование на антитела к коронавирусу
Олександр і Галина Гереги: «Яка різниця, чи ви прийдете в «Епіцентр», чи в продуктовий магазин, чи в аптеку?»
Олександр і Галина Гереги: «Яка різниця, чи ви прийдете в «Епіцентр», чи в продуктовий магазин, чи в аптеку?»
Количество больных коронавирусом в Украине превысило 18 тысяч
Количество больных коронавирусом в Украине превысило 18 тысяч
Ученые спрогнозировали начало спада пандемии в Украине в третьей декаде мая
Ученые спрогнозировали начало спада пандемии в Украине в третьей декаде мая
От коронавируса в Одессе умер врач-реаниматолог и директриса школы
От коронавируса в Одессе умер врач-реаниматолог и директриса школы
Посла Китая в Израиле нашли мертвым в его резиденции
Посла Китая в Израиле нашли мертвым в его резиденции
ГлавнаяМир

Украина экстрадировала в Грузию задержанного в прошлом году лидера ИГИЛ

Цезарь Тохосашвили обвиняется в терроризме.

Украина экстрадировала в Грузию задержанного в прошлом году лидера ИГИЛ
Фото: СБУ

Украина экстрадировала в Грузию одного из ключевых руководителей террористической группировки "Исламское государство" Цезаря Тохосашвили, разыскиваемого по линии Интерпола.

Об этом сообщает "Новости Грузия".

"В Тбилисский международный аэропорт был экстрадирован из Украины гражданин Грузии Цезарь Тохосашвили (он же Аль Бара Шишани), который обвиняется в терроризме и был объявлен в розыск по «красному циркуляру» Интерпола", - говорится в сообщении.

Служба безопасности Украины задержала Тохосашвили в Киеве 12 ноября 2019 года.

По информации СГБ, в 2015 году Тохосашвили отправился в Сирию и стал участвовать в боях против правительственных сил. Тогда же он вступил в ряды террористической группировки. Установлено, что Тохосашвили был тесно связан с влиятельными лидерами ИГИЛ, которые также являются уроженцами Грузии - Тарханом Батирашвили, известным как Абу Умар аш-Шишани, а также международным террористом Ахмедом Чатаевым.

Тбилисский городской суд 6 ноября 2019 года заочно приговорил Тохосашвили к тюремному заключению. В настоящее время он находится под экстрадиционным арестом в Украине.

В отношении Тохосашвили возбуждено уголовное дело по статье 327 УК Грузии (членство и участие в террористической организации). Данное преступление наказывается лишением свободы на срок до 15 лет.

Согласно информации Общинного радио Панкиси "Way", Цезарь Тохосашвили - уроженец села Омало Ахметского муниципалитета. В августе 2018 года в СМИ распространилась информация о его смерти. Утверждалось, что вместе со своей женой и детьми он погиб при бомбежке. Тогда семья Тохосашвили в течение двух дней получала соболезнования от односельчан, в их доме проходила панихида. Спустя некоторое время Тохосашвили вышел на связь с находящимися в Грузии родственниками, сообщив, что он жив.

Читайте главные новости LB.ua в социальных сетях Facebook, Twitter и Telegram
Темы: , , , ,
Новости по теме:

Читайте также