Украина экстрадировала в Грузию задержанного в прошлом году лидера ИГИЛ

Украина экстрадировала в Грузию одного из ключевых руководителей террористической группировки "Исламское государство" Цезаря Тохосашвили, разыскиваемого по линии Интерпола.

Об этом сообщает "Новости Грузия".

"В Тбилисский международный аэропорт был экстрадирован из Украины гражданин Грузии Цезарь Тохосашвили (он же Аль Бара Шишани), который обвиняется в терроризме и был объявлен в розыск по «красному циркуляру» Интерпола", - говорится в сообщении.

Служба безопасности Украины задержала Тохосашвили в Киеве 12 ноября 2019 года.

По информации СГБ, в 2015 году Тохосашвили отправился в Сирию и стал участвовать в боях против правительственных сил. Тогда же он вступил в ряды террористической группировки. Установлено, что Тохосашвили был тесно связан с влиятельными лидерами ИГИЛ, которые также являются уроженцами Грузии - Тарханом Батирашвили, известным как Абу Умар аш-Шишани, а также международным террористом Ахмедом Чатаевым.

Тбилисский городской суд 6 ноября 2019 года заочно приговорил Тохосашвили к тюремному заключению. В настоящее время он находится под экстрадиционным арестом в Украине.

В отношении Тохосашвили возбуждено уголовное дело по статье 327 УК Грузии (членство и участие в террористической организации). Данное преступление наказывается лишением свободы на срок до 15 лет.

Согласно информации Общинного радио Панкиси "Way", Цезарь Тохосашвили - уроженец села Омало Ахметского муниципалитета. В августе 2018 года в СМИ распространилась информация о его смерти. Утверждалось, что вместе со своей женой и детьми он погиб при бомбежке. Тогда семья Тохосашвили в течение двух дней получала соболезнования от односельчан, в их доме проходила панихида. Спустя некоторое время Тохосашвили вышел на связь с находящимися в Грузии родственниками, сообщив, что он жив.