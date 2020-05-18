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Число жертв коронавируса в мире превысило 315,2 тыс. человек

Число жертв коронавируса в мире превысило 315,2 тыс. человек
Фото: KFOR.com

По состоянию на утро 18 мая в мире зарегистрировали 4 716 513 случаев инфицирования COVID-19. Число жертв превысило 315,2 тыс. человек.

Об этом свидетельствуют данные центра Джона Хопкинса.

Лидером по количеству случаев заражений остаются США. Забоевания зафиксированы во всех 50 штатах, число умерших достигло 89 562, заболевших - 1 486 757.

На втором месте - Россия. В стране инфицированных уже 281 752 человека, количество смертей - 2 631.

На третьем месте - Великобритания с 244 995 случаев, умерли 34 716 человек. На четвертое место по количеству заболевших поднялась Бразилия - 241 080 инфицированных и 16 122 летальных случаев. Испания сообщает о 230 698 случаях COVID-19, 27 563 человек умерли. В Италии зафиксировано 225 435 случаев инфицирования коронавирусной инфекцией, из них - 31 908 летальные.

Наибольшее количество летальных случаев зарегистрировали в США, Великобритании, Италии, Франции и Испании.

Во Франции умерли 28 111 человека, в Германии - 7 962, в Иране - 6 988, в Турции - 4 140, в Бельгии - 9 052, в Нидерландах - 5 699, Канаде - 5 903.

В Беларуси число зараженных достигло 29 650 человек, из которых 165 умерли, в Польше - 18 529, умерли - 925; в Молдове - 6 060, умерли - 211; в Венгрии - 3 509, умерли - 451; в Румынии - 16 871, умерли - 1 107; в Словакии - 1 494, умерли - 28.

Напомним, ранее сообщалось, что Бразилия обошла Италию и Испанию по количеству инфицированных коронавирусом.

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