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Посла Китая в Израиле нашли мертвым в его резиденции

С 2016 до 2020 года Ду Вэй работал послом КНР в Украине.

Посла Китая в Израиле нашли мертвым в его резиденции
Ду Вэй
Фото: censor.net

Утром в воскресенье, 17 мая, посол Китая в Израиле Ду Вэй был найден мертвым в его резиденции в Герцлии. Об этом сообщает Newsru.co.il.

На месте находятся сотрудники службы скорой помощи "Маген Давид Адом", а также полицейские, которые приступили к расследованию обстоятельств происшествия.

В настоящий момент проверяется версия, согласно которой посол умер во сне. В МИДе подтвердили факт смерти посла Китая.

58-летний Ду Вэй прибыл в Израиль в январе 2020 года, за несколько недель до вспышки эпидемии коронавируса. 

С 2016 до 2020 года Ду Вэй работал послом КНР в Украине.

У него осталась жена и сын.

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