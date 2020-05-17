Посла Китая в Израиле нашли мертвым в его резиденции

С 2016 до 2020 года Ду Вэй работал послом КНР в Украине.

Утром в воскресенье, 17 мая, посол Китая в Израиле Ду Вэй был найден мертвым в его резиденции в Герцлии. Об этом сообщает Newsru.co.il.

На месте находятся сотрудники службы скорой помощи "Маген Давид Адом", а также полицейские, которые приступили к расследованию обстоятельств происшествия.

В настоящий момент проверяется версия, согласно которой посол умер во сне. В МИДе подтвердили факт смерти посла Китая.

58-летний Ду Вэй прибыл в Израиль в январе 2020 года, за несколько недель до вспышки эпидемии коронавируса.

С 2016 до 2020 года Ду Вэй работал послом КНР в Украине.

У него осталась жена и сын.