На "Азовстали" погиб рабочий, еще один травмирован

Люлька подъемника, в которой находились двое рабочих, упала с 11-метровой высоты.

В Мариуполе на металлургическом комбинате "Азовсталь" произошли гибель и травмирование рабочих.

Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Донецкой области.

По данным прокуратуры, во время выполнения работ по футеровке конвектора произошел обрыв троса трубки подъемника, в которой находились двое рабочих. В результате инцидента погиб мастер и был тяжело травмирован рабочий.

"В результате падения с 11-метровой высоты работник получил открытый перелом бедра со смещением, закрытые переломы ребер и лучевой кости и сейчас находится в больнице, а 46-летний мастер скончался на месте", - говорится в сообщении.

Прокуратура внесла сведения о происшествии в Единый реестр досудебных расследований по ч. 2 ст. 272 Уголовного кодекса Украины, то есть нарушение правил безопасности во время выполнения работ с повышенной опасностью, повлекшее гибель людей. Расследование продолжается.