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В Киеве второй день перекрыт правительственный квартал для автомобилей

Полицейские спрашивают удостоверения, ссылаясь на акцию перевозчиков.

В Киеве второй день перекрыт правительственный квартал для автомобилей
Фото: Макс Требухов

Полиция не пропускает автомобили в правительственный квартал в Киеве - на улицу Грушевского, Липскую и частично Институтскую. Об этом сообщает корреспондент LB.ua.

На въездах стоят патрульные автомобили, полицейские спрашивают удостоверения работников Кабмина, Верховной Рады, чтобы проехать. Остальных не пропускают, ссылаясь на акцию.

В комментарии LB.ua начальник патрульной полиции Киева Юрий Зозуля сообщил, что решение было принято Главным управлением Национальной полиции в Киеве из-за акции перевозчиков.

Напомним, накануне на Европейской площади Киева началась акция протеста автобусных перевозчиков с требованиями ослабить карантин. В частности, протестующие добиваются восстановления внутренних и международных автобусных пассажирских перевозок.

В то же время возле парламента, Кабмина или Офиса президента автобусов нет.

В отделе коммуникаций Главного управления Нацполиции в городе Киеве LB.ua сообщили, что частично ограничили движение транспорта в связи с массовыми акциями, заявки на которые поступили в КГГА, и отметили, что сообщали об этом общественности 13 мая.

"Сегодня (13 мая - LB.ua) в центральной части города запланировано проведение нескольких акций, в частности, под зданиями органов государственной власти. Поэтому, чтобы не допустить нарушений общественного порядка, правоохранители усилили меры безопасности.

Одновременно информируем, что в связи с мерами возможном ограничении дорожного движения по отдельным улицам в центре столицы. Поэтому правоохранители призывают водителей планировать маршруты движения с учетом этой информации. Также полицейские просят организаторов и участников акции соблюдать нормы действующего законодательства и карантина и не нарушать общественный порядок", - говорится в сообщении.

Сколько дней будет ограничено движение в центре Киева, в отделе коммуникаций Главного управления Нацполиции в городе Киеве не знают.

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