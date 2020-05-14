На Донбассе погиб кавалер ордена Богдана Хмельницкого III и II степеней

В зоне проведения боевых действий на Донбассе погиб майор Андрей Суприган, награжденный в 2015-2016 годах орденами Богдана Хмельницкого II и III степеней.

Об этом сообщил мэр Львова Андрей Садовый.

"Печальные новости с войны. В зоне проведения операции объединенных сил погиб военный - заместитель командира, майор Суприган Андрей Валерьевич, 1990 года рождения. Служил в 81 десантно-штурмовой бригаде. Рыцарь Ордена Богдана Хмельницкого II и III степеней. С начала российской агрессии участвовал в боевых действиях. Выпускник Лицея имени Героев Крут и Академии Сухопутных войск", - рассказал он.

Обстоятельства гибели военного пока не известны.

Напомним, что 13 мая в Луганской области от пули снайпера погиб старший солдат Александр Карпика.