На Донбассе погиб кавалер ордена Богдана Хмельницкого III и II степеней

В зоне проведения боевых действий на Донбассе погиб майор Андрей Суприган, награжденный в 2015-2016 годах орденами Богдана Хмельницкого II и III степеней.
Об этом сообщил мэр Львова Андрей Садовый.
"Печальные новости с войны. В зоне проведения операции объединенных сил погиб военный - заместитель командира, майор Суприган Андрей Валерьевич, 1990 года рождения. Служил в 81 десантно-штурмовой бригаде. Рыцарь Ордена Богдана Хмельницкого II и III степеней. С начала российской агрессии участвовал в боевых действиях. Выпускник Лицея имени Героев Крут и Академии Сухопутных войск", - рассказал он.
Обстоятельства гибели военного пока не известны.
Напомним, что 13 мая в Луганской области от пули снайпера погиб старший солдат Александр Карпика.