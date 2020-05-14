Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков заболел коронавирусом (обновлено)
Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков заболел коронавирусом (обновлено)
Рада приняла "антиколомойский" закон
Рада приняла "антиколомойский" закон
Центр общественного здоровья забраковал купленные Офисом президента тесты на коронавирус
Центр общественного здоровья забраковал купленные Офисом президента тесты на коронавирус
Козак сообщил о переговорах по Донбассу в Берлине без участия Украины
Козак сообщил о переговорах по Донбассу в Берлине без участия Украины
Россия вышла на второе место в мире по числу случаев COVID-19
Россия вышла на второе место в мире по числу случаев COVID-19
В Ивано-Франковске от COVID-19 умерла 19-летняя девушка без сопутствующих заболеваний
В Ивано-Франковске от COVID-19 умерла 19-летняя девушка без сопутствующих заболеваний
Рябошапка: "На зустрічі з президентом Венедіктова в очі йому заявила, що я продаю кримінальні провадження. В моїй присутності"
Рябошапка: "На зустрічі з президентом Венедіктова в очі йому заявила, що я продаю кримінальні провадження. В моїй присутності"
За сутки в Украине подтвердили еще 402 случая заражения COVID-19
За сутки в Украине подтвердили еще 402 случая заражения COVID-19
Рада отказалась принять заявление к 75-й годовщине завершения Второй мировой войны в Европе
Рада отказалась принять заявление к 75-й годовщине завершения Второй мировой войны в Европе
ГлавнаяОбществоЖизнь

Мининфраструктуры представило план возобновления работы транспорта

Восстанавливать пассажирские перевозки планируют в три этапа.

Мининфраструктуры представило план возобновления работы транспорта
Фото: EPA/UPG

Министерство инфраструктуры разработало план возобновления работы общественного транспорта в три этапа.

Об этом сообщил министр инфраструктуры Владислав Криклий в своем Telegram-канале.

Первый этап предусматривает запуск городских автоперевозок (кроме маршрутных такси) и внутриобластных перевозок. Также предлагается запуск до 50% пригородных поездов и поездов дальнего следования категории "Интерсити+", "Ночной экспресс" и внутреннего авиасообщения.

Второй этап предусматривает запуск  межобластных и международных автоперевозок, в том числе маршрутных такси. Также планируется запуск 100% пригородных поездов, которые будут курсировать в светлое время суток, а также всех пассажирских поездов по графику, кроме сезонных.

Третий этап планируется вводить после завершения карантина. Онпредусматривает запуск поездов международного сообщения и сезонных поездов, а также запуск международного авиасообщения в страны, которые сняли ограничения в аэропортах для приема/отправки международных рейсов.

Криклий отметил, что этот план до конца недели согласуют с Министерством здравоохранения.

Напомним, ранее министр инфраструктуры выступил против открытия метро с 25 мая.

Читайте главные новости LB.ua в социальных сетях Facebook, Twitter и Telegram
Темы: , , ,
Новости по теме:

Читайте также