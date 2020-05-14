Министерство инфраструктуры разработало план возобновления работы общественного транспорта в три этапа.

Об этом сообщил министр инфраструктуры Владислав Криклий в своем Telegram-канале.

Первый этап предусматривает запуск городских автоперевозок (кроме маршрутных такси) и внутриобластных перевозок. Также предлагается запуск до 50% пригородных поездов и поездов дальнего следования категории "Интерсити+", "Ночной экспресс" и внутреннего авиасообщения.

Второй этап предусматривает запуск межобластных и международных автоперевозок, в том числе маршрутных такси. Также планируется запуск 100% пригородных поездов, которые будут курсировать в светлое время суток, а также всех пассажирских поездов по графику, кроме сезонных.

Третий этап планируется вводить после завершения карантина. Онпредусматривает запуск поездов международного сообщения и сезонных поездов, а также запуск международного авиасообщения в страны, которые сняли ограничения в аэропортах для приема/отправки международных рейсов.

Криклий отметил, что этот план до конца недели согласуют с Министерством здравоохранения.

Напомним, ранее министр инфраструктуры выступил против открытия метро с 25 мая.