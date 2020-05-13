Кабинет министров разрешил автомобилям такси ездить по полосе, предназначенной для общественного транспорта.
Такое решение было принято на заседании правительства в среду.
Кабинет министров внес в Правила дорожного движения новый пункт 2.15, где прописано, что водитель такси имеет право ездить по полосе для маршрутных транспортных средств, обозначенной дорожным знаком 5.8 или 5.11.
Также водителям такси разрешено производить посадку и высадку пассажиров на полосе для общественного транспорта.
Напомним, что езда по полосе общественного транспорта является очень распространенным нарушением в Украине. Осенью 2019 года за месяц усиленного патрулирования этих полос киевские полицейские выявили 8,6 тысяч нарушений и выписали штрафов на 4,4 млн гривен.