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Таксистам разрешили ездить по полосе общественного транспорта

Кабмин внес изменения в Правила дорожного движения.

Кабинет министров разрешил автомобилям такси ездить по полосе, предназначенной для общественного транспорта.

Такое решение было принято на заседании правительства в среду.

Кабинет министров внес в Правила дорожного движения новый пункт 2.15, где прописано, что водитель такси имеет право ездить по полосе для маршрутных транспортных средств, обозначенной дорожным знаком 5.8 или 5.11.

Знак 5.11
Фото: pdd.ua
Знак 5.11
Знак 5.8
Фото: pdd.ua
Знак 5.8

Также водителям такси разрешено производить посадку и высадку пассажиров на полосе для общественного транспорта.

Фото: Алексей Гончаренко

Напомним, что езда по полосе общественного транспорта является очень распространенным нарушением в Украине. Осенью 2019 года за месяц усиленного патрулирования этих полос киевские полицейские выявили 8,6 тысяч нарушений и выписали штрафов на 4,4 млн гривен.

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Источник: "Українські новини"
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