На большинстве территорий Украины 14 мая прогнозируются осадки

В Киеве прогнозируется до +15.

В Киеве 14 мая облачно с прояснениями, кратковременные дожди, ветер северный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +7…+9 градусов, днем +13…+15 градусов.

На западе Украины облачно с прояснениями, кратковременные дожди, ветер северо-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +4…+11 градусов, днем в Ривненской, Волынской и Львовской областях +10…+15 градусов, в Тернопольской области +14…+19 градусов, на остальной территории +16…+24 градуса. Об этом сообщили в Укргидрометцентре.

В Карпатах кратковременные дожди, температура ночью +2…+7 градусов, днем +8…+13 градусов.

На севере Украины облачно с прояснениями, кратковременные дожди, ветер северный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +3…+9 градусов, днем +10…+16 градусов.

В центре Украины облачно с прояснениями, кратковременные дожди, только ночью в Кировоградской, Полтавской и Днепропетровской областях без осадков, ветер южный, 7-12 м/с, местами порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +3…+10 градусов, днем +18…+24 градуса.

На востоке Украины облачно с прояснениями, без осадков, только днем в Харьковской области местами небольшой кратковременный дождь, ветер южный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +1…+7 градусов, днем +17…+22 градуса.

На юге Украины облачно с прояснениями, без осадков, только днем в Одесской области местами небольшой кратковременный дождь, ветер южный, 7-12 м/с, местами порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +3…+10 градусов, днем +18…+24 градуса, в Одесской области +21…+26 градусов.

В Крыму облачно с прояснениями, без осадков, ветер южный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +4…+9 градусов, днем +17…+22 градуса.

Напомним, что ночью 13 мая во многих регионах Украины наблюдались заморозки. В западных областях заморозки в воздухе составили -3 градуса.