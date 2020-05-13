Зеленский предложил ввести кредитные каникулы для малого бизнеса
Зеленский предложил ввести кредитные каникулы для малого бизнеса
Центр общественного здоровья забраковал купленные Офисом президента тесты на коронавирус
Центр общественного здоровья забраковал купленные Офисом президента тесты на коронавирус
Лукашенко заявил, что другие страны переняли у Беларуси метод борьбы с коронавирусом
Лукашенко заявил, что другие страны переняли у Беларуси метод борьбы с коронавирусом
Россия начнет выход из карантина с 12 мая
Россия начнет выход из карантина с 12 мая
В Нью-Йорке от связанной с COVID-19 новой болезни умерли трое детей
В Нью-Йорке от связанной с COVID-19 новой болезни умерли трое детей
Россия вышла на второе место в мире по числу случаев COVID-19
Россия вышла на второе место в мире по числу случаев COVID-19
СБУ начала расследование из-за бота с персональными данными в Telegram
СБУ начала расследование из-за бота с персональными данными в Telegram
Число жертв COVID-19 в мире продолжает увеличиваться
Число жертв COVID-19 в мире продолжает увеличиваться
Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков заболел коронавирусом (обновлено)
Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков заболел коронавирусом (обновлено)
ГлавнаяОбществоЖизнь

​Международное авиасообщение с 22 мая не восстановится, покупать билеты не стоит, - Криклий

"Вы прилетаете, и на границе вам говорят: "возвращайтесь домой". Все, билет сгорел".

​Международное авиасообщение с 22 мая не восстановится, покупать билеты не стоит, - Криклий

Министр инфраструктуры Владислав Криклий заявил, что с 22 мая международное авиасообщение не восстановится.

Об этом сообщает hromadske.

Министр призвал не покупать билеты, которые продают некоторые авиакомпании.

"Понимаю, что там доступные, привлекательные цены, но потом, в дальнейшем они будут, в лучшем случае, обмениваться на ваучеры и фактически улететь никто не сможет", - сказал Криклий.

Он также напомнил, что другие страны закрыли границы для иностранных граждан.

"Вы прилетаете, и на границе вам говорят: "возвращайтесь домой". Все, билет сгорел. Я не понимаю того драйва с приобретением этих билетов. Сейчас это не актуально", - подчеркнул министр.

Он отметил, что необходимо дождаться официальных сообщений о том, с какими странами восстановлено сообщение.

"Самое главное, с какого момента эти международные сообщения откроются и тогда уже, пожалуйста, покупайте билеты", - добавил Криклий.

Напомним, ранее три авиакомпании заявили о возобновлении рейсов из Украины в конце мая - начале июня.

В связи с карантином Украина полностью прекратила международное авиационное, железнодорожное и автобусное сообщение с 17 марта. По мнению Криклия, украинской авиации понадобится два года на восстановление трафика после карантина.

Читайте главные новости LB.ua в социальных сетях Facebook, Twitter и Telegram
Темы: , ,
Новости по теме:

Читайте также