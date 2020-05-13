​Международное авиасообщение с 22 мая не восстановится, покупать билеты не стоит, - Криклий

"Вы прилетаете, и на границе вам говорят: "возвращайтесь домой". Все, билет сгорел".

Министр инфраструктуры Владислав Криклий заявил, что с 22 мая международное авиасообщение не восстановится.

Об этом сообщает hromadske.

Министр призвал не покупать билеты, которые продают некоторые авиакомпании.

"Понимаю, что там доступные, привлекательные цены, но потом, в дальнейшем они будут, в лучшем случае, обмениваться на ваучеры и фактически улететь никто не сможет", - сказал Криклий.

Он также напомнил, что другие страны закрыли границы для иностранных граждан.

"Вы прилетаете, и на границе вам говорят: "возвращайтесь домой". Все, билет сгорел. Я не понимаю того драйва с приобретением этих билетов. Сейчас это не актуально", - подчеркнул министр.

Он отметил, что необходимо дождаться официальных сообщений о том, с какими странами восстановлено сообщение.

"Самое главное, с какого момента эти международные сообщения откроются и тогда уже, пожалуйста, покупайте билеты", - добавил Криклий.

Напомним, ранее три авиакомпании заявили о возобновлении рейсов из Украины в конце мая - начале июня.

В связи с карантином Украина полностью прекратила международное авиационное, железнодорожное и автобусное сообщение с 17 марта. По мнению Криклия, украинской авиации понадобится два года на восстановление трафика после карантина.