В ходе спецоперации никто не пострадал.

Правоохранители задержали 27-летнего львовянина, который закрылся в ресторане в Винниках возле Львова и угрожал подорвать его гранатой.

Пресс-служба областной полиции сообщает, что в ходе спецоперации, около 22:40 12 мая, полицейские задержали злоумышленника в порядке ст.208 УПК Украины.

"Спецоперация завершена - в результате происшествия никто не пострадал", – говорится в сообщении.

В полиции отмечают, что оружия и боеприпасов при злоумышленнике не было.

По факту следователи открыли уголовное производство по ч.1 ст.259 (Заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан, уничтожения или повреждения объектов собственности) УК Украины. Санкция статьи предусматривает наказание - лишение свободы на срок от двух до шести лет.

Проводится досудебное расследование.

Ранее в полиции сообщали, что в городе Винники, что возле Львова, мужчина угрожает подорвать ресторан. Правоохранители проводят переговоры.

Фото: lv.npu.gov.ua

Фото: lv.npu.gov.ua

Сообщается, что около 19:30 в один из ресторанов зашел мужчина, который сообщил, что у него есть граната и он может подорвать ресторан.

Сейчас на месте происшествия работают правоохранители, которые проводят переговоры с мужчиной.

Фото: lv.npu.gov.ua

Фото: lv.npu.gov.ua

На момент, когда мужчина зашел в помещение, там проводили ремонтные работы. Все, кто был в помещении, - вышли.

Местное издание Винниківський вісник пишет, что у ресторана "Святослава" на улице И. Франко заблокированы дороги, людей не пропускают. Работают полиция, спасатели, взрывотехническая служба, машины скорой помощи, газовая служба, представители власти. Недавно к ним присоединились и спецназовцы с автоматами.

Фото: lv.npu.gov.ua

По данным издания, по состоянию на 21:00 начался штурм помещения.