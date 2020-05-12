В Минобразования не исключили, что детские сады смогут работать летом

Министерство образования и науки Украины допускает, что дошкольные учебные учреждения в текущем году смогут работать летом. Об этом в эфире канала "Украина 24" сообщила и.о. главы министерства Любомира Мандзий, пишет "Интерфакс-Украина".

"И, безусловно, учитывая обстоятельства, я думаю, что учреждения дошкольного образования могут и будут работать летом. Тут надо учитывать исключительно эпидемиологическую ситуацию", - сообщила она.

Мандзий подчеркнула, что для детских садов не существует такого понятия, как учебный год, а режим работы определяется его учредителем.

Напомним, что главный санитарный врач Виктор Ляшко сообщил, что решение о возобновлении работы детских садиков после карантина из-за коронавируса должно быть принято 22 мая. "Либо мы их открываем, либо говорим, в какой этап они попадают", - отметил он.

Он добавил, что детские сады могут открыться в некоторых регионах или же только для отдельных категорий населения - в частности, для детей медработников, которые должны быть на работе и которым не с кем оставить детей.

Согласно изначальному плану, садики должны были открыться вместе с другими учебными заведениями только на четвертом этапе. Исключение - выпускные классы в школах, которые откроют на втором этапе.