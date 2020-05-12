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​В Кривом Роге СБУ разоблачила подпольный цех по производству антисептиков

Производство организовали трое местных жителей.

​В Кривом Роге СБУ разоблачила подпольный цех по производству антисептиков
Фото: ssu.gov.ua

В Кривом Роге трое местных жителей организовали нелегальное производство антисептиков для продажи.

Об этом сообщается на сайте Службы безопасности.

"Подпольный цех обустроили на окраине города в арендованном помещении на закрытой территории промышленной базы. Фигуранты изготавливали фальсификат под видом известного отечественного бренда из сырья сомнительного происхождения", - говорится в сообщении.

Готовую продукцию злоумышленники продавали через интернет и переправляли заказчикам по почте. Также товар реализовывали в собственных оптово-розничных торговых точках.

Фото: ssu.gov.ua

В ходе обысков по месту изготовления контрафакта, в помещениях и автомобилях подозреваемых, правоохранители изъяли почти 4 тыс. флаконов готового для продажи поддельного антисептика, 300 литров спирта неустановленного происхождения, глицерин, пустую тару, полиграфическую продукцию и записи черновой бухгалтерии.

Фото: ssu.gov.ua

"По предварительным оценкам специалистов, общая стоимость обнаруженного товара составляет почти 1 млн гривен", - отметили в СБУ.

Напомним, ранее СБУ разоблачила производство поддельных антисептиков в Херсонской области.

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