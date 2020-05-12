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Украинский военный ранен в ходе обстрела возле Крымского

Бойца госпитализировали, его состояние - удовлетворительное.

Украинский военный ранен в ходе обстрела возле Крымского
Архивное фото
Фото: пресс-служба СНБО

Сегодня, 12 мая вооруженные формирования Российской Федерации в очередной раз открыли огонь по позициям Объединенных сил в районе населенного пункта Крымское - из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. В результате один военнослужащий был ранен.

Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС в фейсбуке.

"Во время вражеского обстрела один военнослужащий Объединенных сил получил осколочное ранение. Боец был  оперативно доставлен в больничное учреждение, ему предоставлена надлежащая медицинская помощь. Состояние его здоровья удовлетворительное", - говорится в сообщении.

Отмечается, что силы ООС дали боевикам отпор. Потери противника уточняются.

"Преступные действия оккупантов в очередной раз подтверждают то, что враг целенаправленно нарушает режим прекращения огня и не желает придерживаться существующих мирных договоренностей", - подчеркнули в штабе.

Напомним, за прошедшие сутки боевики шесть раз открывали огонь на Донбассе. О потерях среди ВСУ не сооббщалось.

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