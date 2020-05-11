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На Владимирской горке в Киеве построят фонтан с архистратигом Михаилом

Кличко впервые показал макет будущего фонтана.

В киевском парке "Владимирская горка" за Михайловским собором собираются построить большой фонтан с архистратигом Михаилом.

Об этом рассказал мэр Киева Виталий Кличко в понедельник.

Кличко с макетом нового памятника, который планируют построить на Владимирской горке
Фото: facebook.com/Vitaliy.Klychko
Кличко с макетом нового памятника, который планируют построить на Владимирской горке

"Через несколько месяцев мы планируем презентовать новый фонтан - с очень красивой скульптурой архистратига Михаила, который считается покровителем Киева. Убежден, этот фонтан станет еще одним магнитом для киевлян и гостей нашего города", - цитирует Кличко пресс-служба Киевгордаминистрации.

По его словам, высота памятника составит 16-18 метров.

Напомним, что парк "Владимирская горка" капитально отремонтировали в 2018 году, а его соединили новым стеклянным мостом с площадью, где стоит арка Дружбы народов.

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