В Киеве за сутки подтверждены 66 новых случаев коронавируса

За минувшие сутки количество заболевших COVID-19 в Киеве увеличилось на 66 человек, шестеро из которых - медики.

Об этом сообщил мэр столицы Виталий Кличко.

Так, по состоянию на утро 11 мая, в столице - уже 1871 подтвержденный случай заболевания COVID-19. Среди заболевших - 32 женщины в возрасте от 27 до 79 лет, 29 мужчин в возрасте от 28 до 84 лет, и пятеро детей - 2 девочки 1 и 3 лет и 3 мальчика в возрасте 4, 12 и 16 лет.

Госпитализированы 26 пациентов, остальные лечатся на самоизоляции под контролем врачей.

Больше всего случаев за минувшие сутки - в Оболонском районе (13 человек), Дарницком (12), и Деснянском (8).

"Можно не верить в опасность и рассказывать, что это - миф... Но ситуация на самом деле непростая. Особенно - накануне того дня, когда мы собираемся вводить послабления ограничительных мер. И, если динамика заболевания будет расти, любые послабления будут нелогичными и могут привести к инфекционной вспышкеа. И тогда придется вводить более строгий карантин", - добавил Кличко.

Напомним, в Украине за прошедшие сутки подтвердили 416 новых случаев COVID-19.