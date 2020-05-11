В Украине за сутки подтвердили 416 новых случаев COVID-19

По состоянию на утро 11 мая в Украине зафиксировано 15648 случаев коронавирусной болезни COVID-19. Из них - 408 летальных случаев, 3288 пациентов выздоровели.
Об этом сообщает "Центр общественного здоровья".
За сутки было зафиксировано 416 новых случаев заболевания.
Статистика по регионам:
Винницкая область - 553 (309 выздоровели)
Волынская область - 482 (119 выздоровели)
Днепропетровская область - 731 (75 выздоровели)
Донецкая область - 100 (20 выздоровели)
Житомирская область - 523 (54 выздоровели)
Закарпатская область - 730 (99 выздоровели)
Запорожская область - 329 (125 выздоровели)
Ивано-Франковская область - 1126 (289 выздоровели)
Киев - 1871 (138 выздоровели)
Киевская область - 1000 (168 выздоровели)
Кировоградская область - 420 (242 выздоровели)
Луганская область - 42 (14 выздоровели)
Львовская область - 798 (157 выздоровели)
Николаевская область - 223 (49 выздоровели)
Одесская область - 646 (35 выздоровели)
Полтавская область - 247 (108 выздоровели)
Ровенская область - 978 (149 выздоровели)
Сумская область - 154 (74 выздоровели)
Тернопольская область - 1018 (337 выздоровели)
Харьковская область - 595 (73 выздоровели)
Херсонская область - 161 (80 выздоровели)
Хмельницкая область - 178 (53 выздоровели)
Черкасская область - 342 (147 выздоровели)
Черновицкая область - 2324 (359 выздоровели)
Черниговская область - 77 (15 выздоровели).
Напомним, на утро 11 мая в мире коронавирусом заразилось 4 103 152 человека. Жертвами COVID-19 стали 282 727 человек, выздоровели 1 411 619 человек.