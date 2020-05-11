В Украине за сутки подтвердили 416 новых случаев COVID-19

Всего в стране зафиксировано 15648 случаев болезни, из них - 408 летальных, 3288 пациентов выздоровели.

По состоянию на утро 11 мая в Украине зафиксировано 15648 случаев коронавирусной болезни COVID-19. Из них - 408 летальных случаев, 3288 пациентов выздоровели.

Об этом сообщает "Центр общественного здоровья".

За сутки было зафиксировано 416 новых случаев заболевания.

Статистика по регионам:

Винницкая область - 553 (309 выздоровели)

Волынская область - 482 (119 выздоровели)

Днепропетровская область - 731 (75 выздоровели)

Донецкая область - 100 (20 выздоровели)

Житомирская область - 523 (54 выздоровели)

Закарпатская область - 730 (99 выздоровели)

Запорожская область - 329 (125 выздоровели)

Ивано-Франковская область - 1126 (289 выздоровели)

Киев - 1871 (138 выздоровели)

Киевская область - 1000 (168 выздоровели)

Кировоградская область - 420 (242 выздоровели)

Луганская область - 42 (14 выздоровели)

Львовская область - 798 (157 выздоровели)

Николаевская область - 223 (49 выздоровели)

Одесская область - 646 (35 выздоровели)

Полтавская область - 247 (108 выздоровели)

Ровенская область - 978 (149 выздоровели)

Сумская область - 154 (74 выздоровели)

Тернопольская область - 1018 (337 выздоровели)

Харьковская область - 595 (73 выздоровели)

Херсонская область - 161 (80 выздоровели)

Хмельницкая область - 178 (53 выздоровели)

Черкасская область - 342 (147 выздоровели)

Черновицкая область - 2324 (359 выздоровели)

Черниговская область - 77 (15 выздоровели).

Фото: facebook.com/phc.org.ua

Напомним, на утро 11 мая в мире коронавирусом заразилось 4 103 152 человека. Жертвами COVID-19 стали 282 727 человек, выздоровели 1 411 619 человек.