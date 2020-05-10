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Минздрав разъяснил, как оказывать услуги после ослабления карантина

Некоторые карантинные меры будут отменены с 11 мая.

Минздрав разъяснил, как оказывать услуги после ослабления карантина
Фото: Максим Козленко

Главный санитарный врач Виктор Ляшко утвердил рекомендации по предоставлению услуг после ослабления карантина 11 мая. Постановления Минздрава с разъяснениями он опубликовал на своей странице в фейсбук.

Основные правила для всех видов бизнеса:

  • каждому сотруднику перед работой должны измерить температуру. Если она выше 37,2 - он не допускается к работе;
  • каждая торговая точка должна быть оснащена средствами гигиены при входе;
  • сохраняется масочный режим как для посетителей, так и для работников;
  • нужно соблюдать социальную дистанцию в 1,5 метра;
  • работники должны надевать одноразовые перчатки во время работы;
  • регулярная дезинфекция помещений после посещения клиентов.

Рекомендации касаются видов бизнеса, перечисленых ниже.

В парикмахерские и салоны красоты прийти можно будет только по записи с соблюдением часового интервала и социальной дистанции. При входе должны быть средства для гигиены и все должны быть одеты в маски. После каждого клиента должна проводиться дезинфекция.

Владельцы кафе, ресторанов и баров должны при возможности заменить мягкие кресла на те, которые поддаются дезинфекции. Правила социальной дистанции в 1,5 метра и ношения масок сохраняются. Выдавать людям меню запрещено - оно должно находится возле входа или места принятия заказа.

Продовольственным, непродовольственным магазинам и ТРЦ нужно следить, чтобы в помещении не находилось больше 1 человека на 10 кв. метров. Нужно также сделать маркировку для соблюдения дистанции в 1,5 метра. У входа, кроме антисептиков, нужно разместить информационные материалы о том, как противодействовать коронавирусной болезни.

При работе в офисах будут аналогичные ограничения по количеству людей на 10 кв. метров. Рекламные брошюры, журналы должны быть недоступными для клиентов. Сотрудники должны мыть руки как минимум каждые три часа и избегать контактов с людьми, имеющими признаки респираторных заболеваний.

Стоматологиям также следует ограничить клиентов в доступе к печатным изделиям. Работники должны обеспечить обязательную дезинфекцию всех инструментов после каждого клиента. Как минимум за день до прихода клиента должны опросить о состоянии здоровья, нет ли симптомов респираторных заболеваний. После каждого приема нужно проветривать помещение в течение 15 минут.

В заведениях психиатрической и медико-социальной помощи следует в доступной форме объяснять пациентам о рисках и опасности коронавируса. Персонал и пациенты должны быть обеспечены необходимыми средствами защиты и гигиены. Также вводится поочередное хождение в столовую для избежания тесных контактов между людьми. В случае обнаружения симптомов ОРВИ у персонала или пациента, нужно их изолировать в оснащенную для этого палату.

Напомним, карантин в Украине действует до 22 мая и, вероятно, будет продлен и дальше. Правительство решило ослабить некоторые карантинные меры с 11 мая. При этом Минздрав призвал не прекращать пользоваться масками и антисептиками.

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