С начала суток боевики пять раз обстреляли позиции ВСУ на Донбассе

С начала суток российско-оккупационные войска пять раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, применяя запрещенные минометы калибра 120 мм и 82 мм, а также гранатометы, беспилотники, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие.
Об этом сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил в фейсбуке.
В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток", возле Широкино боевики обстреляли позиции ВСУ из минометов 82-го калибра, автоматических станковых гранатометов, а также использовали БПЛА для сброса мин.
В районе Марьинки боевики обстреляли позиции Объединенных сил из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия, а возле Авдеевки задействовали крупнокалиберные пулеметы.
В районе ответственности группировки "Север", возле Орехово и Крымского боевики вели огонь из минометов, а также станковых противотанковых гранатометов.
В хде обстрелов трое военнослужащих получили ранения.
Напомним, за прошедшие сутки боевики 21 раз открывали огонь на Донбассе. В результате были ранены шестеро военных.