С начала суток боевики пять раз обстреляли позиции ВСУ на Донбассе

С начала суток российско-оккупационные войска пять раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, применяя запрещенные минометы калибра 120 мм и 82 мм, а также гранатометы, беспилотники, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие.

Об этом сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил в фейсбуке.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток", возле Широкино боевики обстреляли позиции ВСУ из минометов 82-го калибра, автоматических станковых гранатометов, а также использовали БПЛА для сброса мин.

В районе Марьинки боевики обстреляли позиции Объединенных сил из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия, а возле Авдеевки задействовали крупнокалиберные пулеметы.

В районе ответственности группировки "Север", возле Орехово и Крымского боевики вели огонь из минометов, а также станковых противотанковых гранатометов.

В хде обстрелов трое военнослужащих получили ранения.

Напомним, за прошедшие сутки боевики 21 раз открывали огонь на Донбассе. В результате были ранены шестеро военных.