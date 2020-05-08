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С начала суток боевики пять раз обстреляли позиции ВСУ на Донбассе

Трое военнослужащих получили ранения.

С начала суток боевики пять раз обстреляли позиции ВСУ на Донбассе
Фото: EPA/UPG

С начала суток российско-оккупационные войска пять раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, применяя запрещенные минометы калибра 120 мм и 82 мм, а также гранатометы, беспилотники, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие.

Об этом сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил в фейсбуке.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток", возле Широкино боевики обстреляли позиции ВСУ из минометов 82-го калибра, автоматических станковых гранатометов, а также использовали БПЛА для сброса мин.

В районе Марьинки боевики обстреляли позиции Объединенных сил из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия, а возле Авдеевки задействовали крупнокалиберные пулеметы.

В районе ответственности группировки "Север", возле Орехово и Крымского боевики вели огонь из минометов, а также станковых противотанковых гранатометов. 

В хде обстрелов трое военнослужащих получили ранения.

Напомним, за прошедшие сутки боевики 21 раз открывали огонь на Донбассе. В результате были ранены шестеро военных.

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