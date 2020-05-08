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Количество заболевших COVID-19 в мире превысило 3.84 млн, выздоровели 1.2 млн человек

США продолжают лидировать по заболеваемости, смертности и количеству выздоровевших.

Количество заболевших COVID-19 в мире превысило 3.84 млн, выздоровели 1.2 млн человек
Фото: EPA/UPG

Количество заболевших коронавирусом в мире выросло до 3.84 млн человек. Из них умерли свыше 269 000, выздоровели - более 1.2 млн человек.

США продолжают находиться на первом месте по заболеваемости, смертности и количеству выздоровевших. В стране подтверждены 1.25 млн случаев заболевания, более 75 000 умерших и 195 036 тех, кто уже вылечился. Об этом говорится в данных онлайн-карты распространения коронавируса от Университета Джона Хопкинса, которые собирает информацию из официальных источников стран.

На втором месте по заболеваемости - Испания, где обнаружили более 221 000 заразившихся. В Италии заболели свыше 215 000, в Великобритании - почти 208 000 человек. Россия находится на пятом месте по количеству заболевших - в стране обнаружено более 177 000 случаев заражения.

Во Франции заболели почти 175 000, в Германии - свыше 169 000, в Бразилии - 135 773, в Турции - 133 721, в Иране - 103 135 человек.

Великобритания занимает второе место по смертности (30 689). В Италии умерли 29 958 человек, в Испании - 26 070, а во Франции - 25 990.

На втором месте по количеству тех, кто поборол заболевание, продолжает находиться Германия (141 700). В Испании выздоровели более 128 000, в Италии - 96 276, в Турции - 82 984.

Напомним, что глава ведомства канцлера Германии Ангелы Меркель Хельге Браун полагает, что пандемия COVID-19 продлится как минимум до конца 2020 года, и это, по ее словам, еще оптимистический прогноз.

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