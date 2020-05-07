В Житомирской области из-за перегруженности лаборатории ограничат тестирование на коронавирус (обновлено)
В Житомирской области из-за перегруженности лаборатории ограничат тестирование на коронавирус (обновлено)
​В России покончил с собой 52-летний миллиардер
​В России покончил с собой 52-летний миллиардер
Кабмин назначил тезку Юрия Бойко в Минэнерго
Кабмин назначил тезку Юрия Бойко в Минэнерго
В Украине за сутки зафиксировано 507 новых случаев COVID-19
В Украине за сутки зафиксировано 507 новых случаев COVID-19
В Украине число заболевших коронавирусом выросло до 13 184
В Украине число заболевших коронавирусом выросло до 13 184
​«Це може бути парадом суверенітетів з далекосяжними наслідками»: що міські голови думають про демарш Черкас
​«Це може бути парадом суверенітетів з далекосяжними наслідками»: що міські голови думають про демарш Черкас
В Черниговской области проходят испытания модернизированного танка Т-72
В Черниговской области проходят испытания модернизированного танка Т-72
В США выявили новый воспалительный синдром
В США выявили новый воспалительный синдром
Против экс-генпрокурора Рябошапки открыли уголовное производство
Против экс-генпрокурора Рябошапки открыли уголовное производство
ГлавнаяОбществоЗдоровье

Дубилет: смертность за четыре месяца текущего года в Украине самая низкая за аналогичные периоды с 2013 года

Самая высокая смертность за этот период была зафиксирована в феврале 2014 года. 

Экс-министр Кабмина Дмитрий Дубилет опубликовал сравнительную статистику смертности в Украине за январь-апрель начиная с 2013 года. Показатели текущего года, несмотря на эпидемию коронавируса, самые низкие. График смертности опубликован на его странице в Facebook.

"Как видите, на период карантина смертей в абсолютном значении, к счастью, больше не стало. Это сильно отличается от подобных графиков из стран Европы и США, где хорошо видны страшные пики", - отметил он.

Дубилет обратил внимание на рост смертности в феврале 2014 года. По его мнению, это может объясняться холодами и эпидемией гриппа 2014 года.

Фото: facebook.com/dubilet

"Также обратите внимание, что количество смертей в стране из года в год падает. Это объясняется сокращением населения — как по естественным причинам, так и из-за оккупации", - добавил Дубилет.

Напомним, что по состоянию на 30 апреля в Украине показатель смертности от коронавируса составил 0,62 на 100 тыс. населения. Летальность - 2,5%.

Читайте главные новости LB.ua в социальных сетях Facebook, Twitter и Telegram
Темы: , ,
Новости по теме:

Читайте также