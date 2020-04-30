Смертность от COVID-19 в Украине составляет 2,5%, в 7 областях показатель выше, - ЦОЗ

По состоянию на 30 апреля в Украине зарегистрировано 261 случай смерти от осложнений, вызванных COVID-19. Показатель смертности составил 0,62 на 100 тыс. населения. Летальность - 2,5%.
Об этом информирует пресс-служба Центра общественного здоровья.
Показатель смертности от коронавирусной болезни, который превышает средний по Украине, зарегистрирован в семи областях:
- Ивано-Франковская (5,8%);
- Кировоградская (4,6%);
- Львовская (3,3%);
- Сумская (3,9%);
- Хмельницкая (6,1%);
- Черниговская (8,0%);
- Полтавская (3,0%).
В поло-возрастной структуре умерших преобладают мужчины - 146 (56%) и люди в возрасте от 50 лет (85%).
70,5% умерших от осложнений COVID-19 имели сердечно-сосудистые заболевания, сахарный диабет, новообразования, заболевания почек, печени, легких, неврологические болезни и ожирение.
У 34% умерших с сопутствующей патологией было несколько заболеваний: сердечно-сосудистые и сахарный диабет, иммунодефицит и ожирение, и тому подобное.
90% умерших - это люди старше 50 лет с сопутствующими заболеваниями. У 9 человек из числа умерших в анамнезе поездки за границу в течение последних 14 дней до появления симптомов.
Среди умерших людей с COVID-19 16 медицинских работников. Среди умерших медиков 75% старше 60 лет.
Сообщается, что все умершие пациенты имели положительный результат лабораторного исследования методом ПЦР на SARS-CoV-2. 248 человек госпитализированы, 62% из них находились на искусственной вентиляции легких или экстракорпоральной мембранной оксигенации.
Средняя продолжительность от начала симптомов до смерти пациентов с COVID-19 составляет 13 дней. С момента госпитализации до смерти - 7 дней.
Напомним, 30 апреля количество заразившихся коронавирусом в Украине превысило 10 тысяч человек. Общее количество умерших составило 261, выздоровевших - 1238.