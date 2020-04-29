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В Тернополе отказались открывать рынки раньше 11 мая

29 апреля в области зафиксировано 2 смерти от COVID-19.

В Тернополе отказались открывать рынки раньше 11 мая
Фото: facebook/Сергій Надал

Продовольственные рынки в Тернополе не заработают до окончания карантина.

Об этом сообщили в Тернопольском городском штабе по борьбе с коронавирусом.

"На заседании Тернопольского штаба по борьбе с коронавирусом обсудили возможность открытия продовольственных рынков. Учитывая рост заболеваемости коронавирусом, руководители рынков отметили, что не хотят рисковать здоровьем как своих работников, так и тернопольчан. Поэтому решили до 11 мая продовольственные рынки в Тернополе не открывать", - говорится в сообщении.

Утром 29 апреля в Тернополе от COVID-19 умерла 60-летняя жительница Почаева. В штабе по борьбе с коронавирусом сообщили, что женщина поступила в Тернопольскую городскую больницу скорой помощью 20 апреля в тяжелом состоянии. У пациентки диагностировали коронавирус. Она находилась на ИВЛ-аппарате. Кроме коронавируса, у женщины были тяжелые сопутствующие заболевания.

Сегодня в Монастырисском районе Тернопольской области умер 68-летний житель села Устье Зеленое, у которого был диагностирован коронавирус. Мужчина работал фельдшером скорой помощи. Он имел хроническое заболевание легких.

Таким образом, общее число летальных случаев от COVID-19 в области достигло 14 человек.

По состоянию на утро 29 апреля, в Тернопольской области зарегистрировано 708 инфицированных коронавирусом, 76 человек выздоровели.

Накануне в Тернополе решили закрыть "МакДрайв" из-за карантина.

Напомним,  Кабинет министров разработал план выхода из карантина, который состоит из 5 этапов. Он может быть сокращен, если произойдет резкое снижение количества новых заражений коронавирусом. В таком случае чиновники готовы "перепрыгнуть" через один или два выхода из карантина.

Сегодня Кабинет министров поддержал критерии открытия некоторых рынков во время карантина при условии соблюдения специальных мер.

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