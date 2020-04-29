"Власти" Севастополя заявили о вспышке COVID-19 среди рабочих, которые строят медцентр для инфицированных

"36 человек инфицированных - это практически столько же, сколько за все два месяца в предыдущий период".

В оккупированном Россией Севастополе коронавирус зафиксировали у 36 строителей, которые стоят медицинский центр Министерства обороны РФ, который перепрофилировали для борьбы с коронавирусом.

Об этом в ход совещания сообщил президенту РФ Владимиру Путину так называемый временно исполняющий обязанности губернатора оккупированного Севастополя Михаил Развожаев, пишет Крым.Реалии.

"Сегодня перед совещанием пришла информация: на одной из наших строительных площадок подтвердилось, что появился небольшой очаг. 36 человек инфицированных - это практически столько же, сколько за все два месяца в предыдущий период. Проявление легкое, бессимптомное, но, тем не менее, все подтвердившиеся строители госпитализированы. Очаг обсервирован, все под наблюдением, все находится под контролем", - сообщил Развожаев.

Также 28 апреля сообщалось, что в Севастополе заболела коронавирусом пациентка девятой горбольницы. Таким образом, ранее было известно о 37 заболевших инфекцией в Севастополе.

27 апреля Развожаев рассказал о пяти новых случаях коронавируса в городе, два из которых - строители медицинского центра российского Министерства обороны в районе бухты Омега. По его словам, всего на стройке работает 700 человек в две смены, около 200 из которых - севастопольцы. Он утверждал, что площадку переводят в режим обсерватора для того, чтобы не останавливать строительство, из-за чего никто из работников не сможет покидать территорию на протяжении двух недель, а людей "разместят в палатках".

Утром 28 апреля стало известно, что в Крыму еще девять человек заразились коронавирусом. На текущий период в Крыму зарегистрировано 79 случаев коронавирусной инфекции.