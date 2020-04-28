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Всемирная организация здравоохранения заявила, что пандемия коронавируса еще далека от завершения

Организация обеспокоена ростом количества заболевших в Африке и Восточной Европе. 

Всемирная организация здравоохранения заявила, что пандемия коронавируса еще далека от завершения
Тедрос Гебреисус
Фото: golos-ameriki.ru

Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Гебреисус заявил, что пандемия коронавируса завершится еще не скоро. Об этом пишет DW.

"Пандемия далека от завершения", - отметил он. 

Гебреисус выразил обеспокоенность последствиями нарушения нормального медицинского обслуживания, в особенности относительно детей. 

Также ВОЗ обеспокоена ростом количества заболевших COVID-19 в Африке, Восточной Европе, Латинской Америке и некоторых азиатских странах.

По данным Организации, вследствие пограничных и других ограничений в более чем 20 странах не хватает вакцин от различных заболеваний.

"Количество случаев заболевания малярией в странах Африки на юг от Сахары может удвоиться. Это не должно случиться, мы работаем со странами, чтобы подержать их", - заявил Гебреисус.

Напомним, что ВОЗ объявила о пандемии коронавируса 11 марта. На тот момент в мире было около 120 000 заболевших, 66 000 выздоровевших и 4000 погибших от коронавируса.

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