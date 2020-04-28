Всемирная организация здравоохранения заявила, что пандемия коронавируса еще далека от завершения

Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Гебреисус заявил, что пандемия коронавируса завершится еще не скоро. Об этом пишет DW.

"Пандемия далека от завершения", - отметил он.

Гебреисус выразил обеспокоенность последствиями нарушения нормального медицинского обслуживания, в особенности относительно детей.

Также ВОЗ обеспокоена ростом количества заболевших COVID-19 в Африке, Восточной Европе, Латинской Америке и некоторых азиатских странах.

По данным Организации, вследствие пограничных и других ограничений в более чем 20 странах не хватает вакцин от различных заболеваний.

"Количество случаев заболевания малярией в странах Африки на юг от Сахары может удвоиться. Это не должно случиться, мы работаем со странами, чтобы подержать их", - заявил Гебреисус.

Напомним, что ВОЗ объявила о пандемии коронавируса 11 марта. На тот момент в мире было около 120 000 заболевших, 66 000 выздоровевших и 4000 погибших от коронавируса.