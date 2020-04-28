За сутки количество заболевших COVID-19 в Украине выросло на 401, выздоровели еще 128 человек

В Украине лабораторно подтвердили 9410 случаев заболевания коронавирусом. За сутки обнаружили 401 новый случай, сообщили в Министерстве здравоохранения Украины.

"Из их - 25 детей и 94 медика. Госпитализировали 147 человек", - сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.

Всего зарегистрировано 239 летальных случаев, из них за сутки - 19, большинство из них - люди из группы риска. Выздоровели 992 человека (128 за стуки).

"За минувшие сутки совершили 5200 исследований методов ПЦР. Если говорить по регионам, то за прошлые сутки больше всего зарегистрировали в Киеве - 78, Черновицкой области - 54, Тернопольской - 52, Киевской - 34", - сообщил Степанов.

Статистика по регионам:

Винницкая - 406

Волынская - 260

Днепропетровская - 318

Донецкая - 52

Житомирская - 354

Закарпатская - 387

Запорожская - 208

Ивано-Франковская - 783

Кировоградская - 356

Киев - 1298

Киевская область - 604

Львовская - 371

Луганская - 32

Николаевская - 116

Одесская - 248

Полтавская - 180

Ровенская - 553

Сумская - 95

Тернопольская - 664

Харьковская - 221

Херсонская - 88

Хмельницкая - 72

Черновицкая - 1429

Черкасская - 276

Черниговская - 39

Напомним, что в мире зарегистрировали более 3 млн случаев заболевания коронавирусом. На первое место по выздоровлению вышла Испания, где вылечились более 120 000 человек.

Лидером по смертности остаются США, также в Штатах самое большое количество заболевших - почти 990 000.