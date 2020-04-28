За сутки количество заболевших COVID-19 в Украине выросло на 401, выздоровели еще 128 человек

В Украине лабораторно подтвердили 9410 случаев заболевания коронавирусом. За сутки обнаружили 401 новый случай, сообщили в Министерстве здравоохранения Украины.
"Из их - 25 детей и 94 медика. Госпитализировали 147 человек", - сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.
Всего зарегистрировано 239 летальных случаев, из них за сутки - 19, большинство из них - люди из группы риска. Выздоровели 992 человека (128 за стуки).
"За минувшие сутки совершили 5200 исследований методов ПЦР. Если говорить по регионам, то за прошлые сутки больше всего зарегистрировали в Киеве - 78, Черновицкой области - 54, Тернопольской - 52, Киевской - 34", - сообщил Степанов.
Статистика по регионам:
- Винницкая - 406
- Волынская - 260
- Днепропетровская - 318
- Донецкая - 52
- Житомирская - 354
- Закарпатская - 387
- Запорожская - 208
- Ивано-Франковская - 783
- Кировоградская - 356
- Киев - 1298
- Киевская область - 604
- Львовская - 371
- Луганская - 32
- Николаевская - 116
- Одесская - 248
- Полтавская - 180
- Ровенская - 553
- Сумская - 95
- Тернопольская - 664
- Харьковская - 221
- Херсонская - 88
- Хмельницкая - 72
- Черновицкая - 1429
- Черкасская - 276
- Черниговская - 39
Напомним, что в мире зарегистрировали более 3 млн случаев заболевания коронавирусом. На первое место по выздоровлению вышла Испания, где вылечились более 120 000 человек.
Лидером по смертности остаются США, также в Штатах самое большое количество заболевших - почти 990 000.