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За сутки количество заболевших COVID-19 в Украине выросло на 401, выздоровели еще 128 человек

Общее количество лабораторно подтвержденных случаев заболевания достигло 9410.

За сутки количество заболевших COVID-19 в Украине выросло на 401, выздоровели еще 128 человек
Фото: фейсбук/Слуга Народу

В Украине лабораторно подтвердили 9410 случаев заболевания коронавирусом. За сутки обнаружили 401 новый случай, сообщили в Министерстве здравоохранения Украины.

"Из их - 25 детей и 94 медика. Госпитализировали 147 человек", - сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.

Всего зарегистрировано 239 летальных случаев, из них за сутки - 19, большинство из них - люди из группы риска. Выздоровели 992 человека (128 за стуки).

"За минувшие сутки совершили 5200 исследований методов ПЦР. Если говорить по регионам, то за прошлые сутки больше всего зарегистрировали в Киеве - 78, Черновицкой области - 54, Тернопольской - 52, Киевской - 34", - сообщил Степанов.

Статистика по регионам:

  • Винницкая - 406
  • Волынская - 260
  • Днепропетровская - 318
  • Донецкая - 52
  • Житомирская - 354
  • Закарпатская - 387
  • Запорожская - 208
  • Ивано-Франковская - 783
  • Кировоградская - 356
  • Киев - 1298
  • Киевская область - 604
  • Львовская - 371
  • Луганская - 32
  • Николаевская - 116
  • Одесская - 248
  • Полтавская - 180
  • Ровенская - 553
  • Сумская - 95
  • Тернопольская - 664
  • Харьковская - 221
  • Херсонская - 88
  • Хмельницкая - 72
  • Черновицкая - 1429
  • Черкасская - 276
  • Черниговская - 39 

Напомним, что в мире зарегистрировали более 3 млн случаев заболевания коронавирусом. На первое место по выздоровлению вышла Испания, где вылечились более 120 000 человек.

Лидером по смертности остаются США, также в Штатах самое большое количество заболевших - почти 990 000. 

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